Современный автомобильный завод будет построен в Краснопахорском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выделит инвестору земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в Краснопахорском районе для возведения автомобильного производства. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для его строительства город предоставит в аренду земельный участок площадью 5,7 гектара. Объем частных инвестиций составит 15 миллиардов рублей", – подчеркнул он.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, завод будет выпускать высокотехнологичную коммунальную технику. Открытие предприятия поспособствует появлению 750 новых рабочих мест.

Как уточнила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, для возведения завода предпринимателю выделят участок около деревни Костишово. Срок реализации МаИП составит три года. Город проконтролирует ход реализации проекта на всех этапах.

Масштабный инвестиционный проект является особым статусом, который присваивается объектам, имеющим большое значение для развития Москвы. К ним относятся производства, инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о строительстве трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. По итогам работ появятся свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Например, в Южном Тушине по адресу улица Свободы, дом 35, возведут многофункциональный высокотехнологичный промкомплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров.