Город выделил 8 участков для строительства многофункциональных комплексов в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала текущего года город предоставил инвесторам 8 участков для возведения многофункциональных комплексов общей площадью свыше 385 тысяч квадратных метров в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Строительство торговых и офисных объектов способствует устойчивому развитию города, создавая благоприятные условия для жизни, работы и отдыха москвичей", – указал Ефимов.

Он уточнил, что инвесторы получили участки в четырех административных округах столицы. Там они смогут возвести торговые, деловые и другие коммерческие объекты.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что МаИП позволяют привлекать инвесторов к решению различных градостроительных задач. В частности, в Северо-Западном и Новомосковском административных округах формируются крупные общественно-деловые кластеры.

"Здесь девелоперам выделено шесть участков общей площадью около 6,4 гектара. Так, в Коммунарке и Мнёвниковской пойме построят по три многофункциональных комплекса общей площадью 128 тысяч и свыше 82 тысяч квадратных метров соответственно", – сказала Соловьева.

В Мнёвниковской пойме, где создается административно-деловой кластер, девелоперу выделено 1,35 гектара земли. Инвестор планирует возвести здесь бизнес-центр площадью 48,5 тысячи квадратных метров. Там появятся не только офисные помещения, но и торговые и инфраструктурные объекты. Кроме того, девелопер выполнит благоустройство с созданием новых пешеходных маршрутов.

Также в Коммунарке на территории создаваемого административно-делового центра инвестору выделили 0,63 гектара земли. Там планируется возвести многофункциональный комплекс, чья площадь превысит 43 тысячи квадратных метров. Объект включит офисы, паркинг, торговые помещения, пункты питания и выставочные зоны.

Ранее город предоставил инвестору земельный участок в Некрасовке для строительства нового промышленного комплекса. Территория была выделена по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации МаИП. Договор заключен на пять лет – это срок, в течение которого необходимо завершить возведение объекта.