Собянин: бывшая промзона в Зеленограде превращается в современный жилой район

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Бывшая промышленная зона Центра информатики и электроники (ЦИЭ), расположенная в районе Зеленограда Крюково, становится современным жилым районом. Об этом Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX.

Как отметил мэр столицы, долгие годы ЦИЭ не соответствовала виду одного из самых экологически чистых мест города. Однако несколько лет назад на территории площадью 75 гектар стартовало проектирование и строительство социальной инфраструктуры, жилья и объектов бизнеса.

К настоящему моменту там уже появилось жилье совокупной площадью 118 тысяч квадратных метров, торгово-логистический комплекс на 700 рабочих мест, а также детский сад с бассейном, который 1 сентября принял 250 детей.

В скором времени рядом также появится школа на 550 учеников. Там обустроят лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, спортивные и гимнастические залы. Более того, город планирует возведение еще одного образовательного комплекса, который смогут посещать 800 человек.

"Также на территории появятся газоны и цветники, крупномерные деревья и кустарники. Общая площадь благоустройства – больше 4 гектар", – подчеркнул глава города.

Ранее Собянин рассказал, что в районе Крюково в Зеленограде открылась новая детская поликлиника. Медучреждение соответствует новому московскому стандарту. В поликлинике созданы зоны реабилитации, отделение лучевой и функциональной диагностики. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием.