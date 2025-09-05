Три жилых корпуса построили в Троицком округе Москвы по проекту КРТ

Фото: stroi.mos.ru

Три корпуса в составе жилого квартала построили в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) около деревни Яковлево Троицкого административного округа (ТАО), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Он напомнил, что территория около населенного пункта является одной из шести площадок КРТ, где ведутся активные строительные работы. На участке площадью 11,66 гектара создается экспериментальный жилой микрорайон. Проект предусматривает возведение жилых домов и создание необходимой инфраструктуры.

В рамках первой очереди строительства на участке появятся 12 новостроек. Пять из них общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров построили несколько месяцев назад, возведение еще трех суммарной площадью более 12 тысяч "квадратов" завершили этим летом, уточнил Ефимов.

Договор о реализации проекта КРТ заключили в 2023 году. В рамках него будет построен жилой микрорайон с применением инновационной модульной технологии. Крупногабаритные модули изготавливаются на заводах, что позволяет контролировать качество и исключать ошибки, которые могут проявиться при строительстве традиционным способом. На площадку модули поступают в готовом виде.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, общая площадь самого большого из недавно построенных домов в микрорайоне составляет 8,48 тысячи "квадратов", а двух других корпусов – более 4 тысяч. К заселению подготовили 168 квартир: 114 в одном корпусе и по 27 – в двух других.

Ожидается, что рядом с домами девелопер возведет и передаст городу образовательный комплекс до 150 учеников и 100 воспитанников, а также помещения для молочной кухни.

Новостройки расположены по адресу улица Лесная, дом 111, корпуса 5, 6 и 7. Строительство велось под контролем Мосгосстройнадзора. На всех этапах инспекторы проводили выездные проверки и оценивали качество работ и материалов, сказал председатель комитета Антон Слободчиков.

В 2025 году в Москве началась реализация 25 проектов КРТ. Общая площадь участков, выделенных под редевелопмент, превышает 119 гектаров. В общей сложности там построят 2,1 миллиона "квадратов" жилья для реализации программы реновации.