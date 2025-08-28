Реконструкция здания школы № 2075 завершилась в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

Реконструкция школы № 2075 завершилась в селе Красная Пахра в ТиНАО в рамках адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Старое трехэтажное сооружение, выстроенное в 1964 году, было рассчитано на 400 учеников, а его общая площадь превышала 3,3 тысячи квадратных метров. Реконструкцию выполнили в два этапа – сначала построили новый корпус на 300 мест, а потом обновили основное здание и увеличили его вместимость до 475 мест.

"Общая площадь школы после завершения работ превышает 14,8 тысячи квадратных метров", – отметил заммэра.

В ходе строительства нового корпуса школы специалисты применяли современные конструктивные и технологические решения. Внутри разместили учебные кабинеты, медиатеку, зал для проведения мероприятий, помещения для занятий творчеством и хореографией, современный спортзал, мастерские для уроков труда и домоводства, а также медблок.

Кроме того, школу оснастили своим пищеблоком полного цикла, появилась обеденная зона. С основным зданием пищеблок соединен на уровне второго этажа. Фасады сооружения выполнены в белом, красном и бежевом цветах из отечественного керамогранита.

Вокруг школы провели благоустройство, высадив зеленые насаждения. Также там появились газоны. Специалисты обустроили спортивную зону со стадионом и футбольным полем, а также волейбольной и баскетбольной площадками.

"В рамках реконструкции старого здания специалисты выполнили монолитные и кровельные работы, установили перекрытия и перегородки, смонтировали оконные конструкции, входные группы и необходимые инженерные системы", – сказал глава департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Теперь школа полностью соответствует современным стандартам качества образования, включая наличие доступной среды. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ведомство контролировало ход реконструкции сооружения на всех ее этапах.

"За время производства работ инспекторы комитета провели более 30 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации", – отметил он.

