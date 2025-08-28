Завершено благоустройство территорий более 60 образовательных учреждений Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

К началу нового учебного года в Москве завершили комплексное благоустройство территорий свыше 60 образовательных учреждений, включая объекты, обновленные в рамках программы "Моя школа". Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными требованиями, ведь дети проводят довольно много времени на территориях школ и детских садов", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Рабочие не только обустроили современные детские и спортивные площадки, оснащенные безопасным покрытием, игровым и спортивным оборудованием, но и создали места для отдыха на свежем воздухе.

Также специалисты установили уличную мебель, оборудовали камеры видеонаблюдения, опоры освещения с энергоэффективными светильниками и разбили газоны. Планируется, что осенью на территориях дополнительно высадят зеленые насаждения.

Ранее на набережной в парке музея-заповедника "Коломенское" заработала новая архитектурно-художественная подсветка. Специалисты подобрали индивидуальный сценарий освещения с монохромным белым светом для каждого объекта.

В частности, для подсветки цветников использовались более 83 тысяч декоративных шаров "светлячков" высотой от 50 до 80 сантиметров.

