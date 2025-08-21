Архитектурно-художественная подсветка появилась на набережной в "Коломенском"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Новая архитектурно-художественная подсветка заработала на набережной в парке музея-заповедника "Коломенское". Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Продолжаем реализацию масштабного проекта – обновление территории музея-заповедника "Коломенское", который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы", – подчеркнул заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Чтобы обеспечить правильное распределение световых акцентов, специалисты подобрали индивидуальный сценарий освещения с монохромным белым светом для каждого объекта. Для подсветки цветников они использовали более 83 тысяч декоративных шаров "светлячков" высотой от 50 до 80 сантиметров.

Для подсветки деревьев в рамках работ было смонтировано свыше 40 декоративных грунтовых прожекторов, свет которых направлен вдоль стволов и ветвей. Для качелей, амфитеатров и павильонов установили линейные светильники.

Кроме того, основное освещение было сделано и вдоль набережной. Всего там установили около 140 опор с энергоэффективными светильниками.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за название новой набережной в Нагатинском Затоне. Она была создана в рамках первого этапа работ по восстановлению и благоустройству музея-заповедника "Коломенское".

В опросе приняли участие более 153 тысяч горожан. Большинство голосов (30%) набрал вариант "Царская набережная".