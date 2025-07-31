Более 50 улиц будут благоустроены на юго-западе столицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят 47 улиц на юго-западе столицы. О продолжении комплексной программы благоустройства рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц. В настоящее время работы стартовали на 43 улицах, в том числе улицах Южнобутовской, Горчакова и Академика Виноградова", – дополнил Бирюков.

Уточняется, что в ходе работ планируется заменить более 570 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и свыше 172 тысяч – на тротуарах.

Кроме того, специалисты расширят пешеходные дорожки, организуют новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроят удобные парковочные карманы. На улицах появятся фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.

Бирюков подчеркнул, что основная задача программы – обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

Кроме того, в столице приведут в порядок территории более 60 образовательных учреждений. Городские службы отремонтируют детские и спортивные площадки, уложат настил из травмобезопасного покрытия, установят современное оборудование и многое другое. Все работы планируется завершить к началу учебного года.

