Несколько улиц в районе "Москва-Сити" реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улицу Антонова-Овсеенко и прилегающую дорожную сеть вблизи делового центра "Москва-Сити" реконструируют, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего "Сити-2", делового центра "Москва-Сити" и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК.

"По проекту планируется построить и реконструировать около трех километров дорог. Работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы и завершатся в 2028 году", – отметил Ефимов.

Заммэра добавил, что реконструкция пройдет в несколько этапов. Для начала построят съезды на Третье транспортное кольцо, включая съезд с улицы Антонова-Овсеенко и дополнительный участок дороги вдоль ТТК. После обновят улицу Антонова-Овсеенко, Проектируемый проезд № 6672 и 1-й Красногвардейский проезд.

В завершение восстановят транспортную развязку на пересечении Шмитовского проезда и ТТК и реконструируют боковые улицы около 2-го Красногвардейского проезда.

Кроме того, в рамках проекта построят инженерные коммуникации, пешеходный туннель и благоустроят прилегающие территории, добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее Ефимов рассказал о предстоящем масштабном озеленении около станции "ЗИЛ". Всего оно охватит порядка 40 тысяч квадратных метров. На территории появятся цветочные композиции и новый газон. Кроме того, предполагается асфальтировать и вымостить гранитной плиткой дорожки.