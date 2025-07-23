23 июля, 15:23Город
Более 80 популярных мест будут благоустроены в Москве в 2025 году
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты благоустроят свыше 80 популярных мест в разных районах Москвы. Об этом рассказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы пройдут в парках, скверах, бульварах, на площадях и в общественных пространствах, которые находятся рядом с метро, торговыми центрами, школами и детсадами.
"Основная часть работ пройдет за пределами центральной части города", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.
В рамках работ специалисты обновят общественное пространство у Ивановских прудов в районе Ивановское, территорию вокруг храма Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, парки "Центральный" во Внукове, "Пионерский" в Филях-Давыдкове и "Дубрава" в Куркине.
Также благоустроить планируется часть парка 850-летия Москвы, территорию около Изютинского пруда, Симферопольский и Черноморский бульвары.
Рабочие отремонтируют пешеходные дорожки, разобьют газоны и цветники, установят спортивные и детские площадки, а также обустроят места отдыха. После этого осенью 2025 года миллионы горожан смогут отдыхать в комфортных пространствах возле домов, мест работы и учебы.
Между тем территорию у станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро ждет масштабное озеленение. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Его планируется выдержать в стилистике парка "Тюфелева роща".
В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой.
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