Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Территорию у станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро ждет масштабное озеленение. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Как отметил вице-мэр, во время строительства станции было решено увеличить площадь благоустройства прилегающей территории. Озеленение пройдет в стилистике парка "Тюфелева роща".

"В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, также выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой, установят малые архитектурные формы", – отметил Ефимов.

Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман, возле станции появятся газон, цветники, несколько тысяч кустарников и деревьев, также установят скамьи и организуют велопарковки. Кроме того, для горожан появится современный павильон ожидания общественного транспорта и будут обустроены площадки для наземных маршрутов.

В рамках проекта также появятся новые участки автодорог. В частности, фактически заново переустроят улицу Лисицкого.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве при возведении метро особое внимание уделяется экологии. Специалисты проводят экологический контроль мониторинга воздуха, подземных и поверхностных вод, анализ почвы. Также идет работа по восстановлению зеленых насаждений.