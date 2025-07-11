Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре столицы благоустроят Екатерининский парк. Решение о разработке проекта комплексного обновления принял Сергей Собянин. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Территория парка занимает 17,6 гектара и находится рядом с Театром Российской Армии и станцией метро "Достоевская". Градоначальник обратил внимание, что это место популярно среди местных жителей, которые часто приходят сюда с семьями.

Более того, зеленая зона также является важным местом отдыха и прогулок для ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, проходящих реабилитацию в Социально-реабилитационном центре ветеранов имени В. Г. Михайлова, подчеркнул Собянин.

В рамках благоустройства специалисты проведут экологическую реабилитацию территории, высадят новые деревья, обновят пешеходные дорожки и создадут инфраструктуру для комфортного отдыха.

Аналогичные работы также планируется провести на набережной Захарковского карьера, которая расположена на территории микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском. Специалисты уже занимаются разработкой проекта планировки данной территории (ППТ).

Там появится серфинг-центр площадью 30 тысяч квадратных метров, конгресс-холл площадью почти 6 тысяч "квадратов", японский сад и ландшафтный парк площадью 6,6 гектара. Благодаря объединению паркового пространства с садом и набережной появятся несколько километров прогулочных маршрутов.

