Более 90 улиц будут благоустроены на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

94 улицы будут благоустроены на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его данным, работы начались на 25 улицах, среди них Полоцкая, 1-я Рейсовая, Рузская. Всего же в 2025 году в городе обновят более 700 улиц.

Основной задачей, которая стоит перед специалистами, является обеспечение комфортного передвижения пешеходов и водителей, организация удобных маршрутов к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

Они заменят более 920 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 291 тысячи "квадратов" на тротуарах, расширят пешеходные дорожки, обустроят удобные парковочные карманы.

Кроме того, рабочие установят фонари с энергоэффективными светильниками, организуют новые наземные переходы с контрастным освещением. Также появятся остановочные павильоны с беспроводной связью, электронными табло, зарядными слотами.

"Запланировано обустройство почти 650 тысяч метров газонов", – заключили в сообщении.

Также в столице благоустроят набережную Захарковского карьера, которая расположена на территории микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском. Там появится серфинг-центр площадью 30 тысяч квадратных метров, конгресс-холл площадью почти 6 тысяч "квадратов", японский сад и ландшафтный парк площадью 6,6 гектара.

