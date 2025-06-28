Собянин: новый прогулочный маршрут объединит шесть живописных набережных Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице появится новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. Он протянется от Нагатинской набережной до Шлюзовой, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Длина маршрута превысит 10,5 километров и включит в себя новые зоны отдыха, велодорожки и парковки. Там будут созданы 35 современных остановок общественного транспорта.

Кроме того, специалисты уделят особое внимание озеленению территорий, подчеркнул мэр. В частности, планируется высадка около 70 взрослых деревьев.

Вместе с тем по плану пройдет установка подземных коммуникаций по программе "Чистое небо".

"Шаг за шагом превращаем все набережные Москвы-реки в комфортные места для прогулок", – заключил градоначальник.

В середине июня в Останкинском районе Москвы открыли новый пешеходный бульвар с фонтаном. Общая площадь благоустройства составила 1,7 гектара, длина – 300 метров.

Бульвар находится у дома 21 на улице Академика Королева. Вдоль него установили скамейки и клумбы. На территории высадили кустарники, деревья, включая 12 дубов из ФРГ, и гортензии.