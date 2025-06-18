Собянин рассказал, где на севере Москвы появятся новые общественные пространства

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В 2025 году на севере Москвы реализуют десять проектов по созданию качественного общественного пространства, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

В Савеловском районе планируется благоустроить парк "Автомобилист". В частности, обновят детскую площадку и приспособят ее для игр детей всех возрастов. Также там поставят два комплекса с горками и переходами, качели, балансиры, песочницу и батуты.

"А еще установим стилофон для развития музыкальных способностей, модуль "Слушай город" и модуль, позволяющий изучить, как работает плавучий маяк. В спортивной зоне разместим комплексы для воркаута с турниками, кольцами и боксерской грушей. Еще здесь можно будет отточить навыки паркура", – добавил мэр.

Помимо этого, на площадке для собак будут установлены современные снаряды, в том числе бум, кольца и барьеры. Со стороны же улицы Вятской будет создано несколько локаций, приспособленных для тихого отдыха.

Также в районе Аэропорт будет благоустроена территория Головановского парка.

"У ребят станет больше возможностей для игр на детской площадке. Рядом с игровым комплексом установим песочницу, карусели, качели и качалки на пружине. В спортивной зоне заменим столы для настольного тенниса. А для тихого отдыха разместим парковые качели и скамейки", – поделился глава города.

Дополнительное озеленение сделает этот парк еще уютнее, добавил Собянин.

Также, по его словам, больше возможностей для отдыха появится в Народном парке в Ховрине, в центральной части которого будет организована большая детская площадка, рассчитанная на ребят разных возрастов. Там разместят игровые комплексы в виде домов и паровоза с горками и переходами. Для детей старшего возраста будет создана площадка с батутами, балансирами, качелями и каруселями.

"В игровой зоне, расположенной в двух шагах от входа в парк со стороны Фестивальной улицы, установим большие качели. Рядом разместим многоуровневый амфитеатр, а также "островки" для тихого отдыха с навесами-зонтиками и круглыми скамейками под ними и парковыми качелями под навесами", – рассказал Собянин.

Рядом также будет организована хорошо обустроенная площадка для выгула собак. Кроме того, со стороны улицы Ляпидевского будет благоустроена спортивная зона, где в том числе оборудуют универсальную площадку для игры в футбол и баскетбол, установят силовые тренажеры и другие комплексы для занятий спортом.

В Беговом районе будет реализовано два проекта благоустройства.

"Вдоль пешеходной зоны от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда установим удобные парковые беседки, качели с навесами и шезлонги. А возле здания Политехнического колледжа в 1-м Ботаническом проезде создадим площадку для тренировок с четвероногими питомцами", – поделился мэр.

Помимо этого, будет облагорожена территория возле храма Живоначальной Троицы на Ленинградском проспекте. Глава города отметил, что рядом с этим храмом находится школа искусств, преподаватели которой выступили с предложением создать рядом спортивную площадку для ребят. В частности, там появятся площадки для баскетбола и футбола, турники, мини-скалодром, а также игровой комплекс.

В Молжаниновском районе между корпусами 6А и 6Б школы "Перспектива" будет создан скейт-парк. Также там приведут в порядок территорию у пруда и благоустроят маршрут от школы до остановки общественного транспорта.

В Бескудниковской районе, в свою очередь, будет преображена территория рядом с жилыми домами в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Федорова и Дмитровского шоссе.

"Приведем в порядок детские и спортивные площадки у дома 90, корпуса 1, и дома 90, корпуса 2, на Дмитровском шоссе, а также находящиеся во дворе дома 31, по Бескудниковскому бульвару. На озелененной территории, прилегающей к жилым домам по Бескудниковскому бульвару, обустроим современную площадку для выгула и тренировки собак", – поделился Собянин.

В Головинском районе планируют организовать пространство для тихого отдыха и занятий спортом на Кронштадтском бульваре. Помимо этого, там собираются преобразить транзитную территорию от остановок общественного транспорта к жилым домам, а также обустроить парковочное пространство и организовать дорожки для прогулок и велодорожку.

В этом году преображение общественных пространств ждет сразу несколько районов в северо-восточном округе Москвы. Среди них Южное Медведково, Бабушкинский, Отрадное и Свиблово.

Например, в сквере "Красная дорожка" появятся места для детских игр. Игровые комплексы оснастят канатными элементами, переходами, горками и домиками. Кроме того, будет продолжен начатый в прошлом году в Отрадном проект по благоустройству квартала, ограниченного Проектируемым проездом № 6185, Алтуфьевским шоссе, улицами Римского-Корсакова и Декабристов.