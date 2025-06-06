Пять мостовых сооружений будут капитально отремонтированы в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве в 2025 году, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, в порядок приведут три пешеходных моста на озере Бездонном в парке "Серебряный бор", Новоарбатский мост и Ростокинский акведук. На мостах в парке специалисты отремонтируют железобетонные поверхности ригелей, балок и опор, заменят полотно и ограждение.

На Новоарбатском мосту рабочие обновят асфальт, гидроизоляцию и деформационные швы, приведут в порядок гранитную облицовку лестничных сходов и организуют систему водоотведения. На Ростокинском акведуке запланирован капремонт с реставрацией, подчеркнул Бирюков.

Кроме того, в городе появится новый пешеходный мост, который свяжет стрелку острова Балчуг с Репинским сквером. Сооружение возведут под Малым Каменным мостом. Его длина составит 170 метров, ширина – не менее 5,4 метра. Он будет выполнен в серо-белой цветовой гамме.