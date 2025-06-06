Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 12:00

Город

Пять мостовых сооружений будут капитально отремонтированы в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве в 2025 году, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, в порядок приведут три пешеходных моста на озере Бездонном в парке "Серебряный бор", Новоарбатский мост и Ростокинский акведук. На мостах в парке специалисты отремонтируют железобетонные поверхности ригелей, балок и опор, заменят полотно и ограждение.

На Новоарбатском мосту рабочие обновят асфальт, гидроизоляцию и деформационные швы, приведут в порядок гранитную облицовку лестничных сходов и организуют систему водоотведения. На Ростокинском акведуке запланирован капремонт с реставрацией, подчеркнул Бирюков.

Кроме того, в городе появится новый пешеходный мост, который свяжет стрелку острова Балчуг с Репинским сквером. Сооружение возведут под Малым Каменным мостом. Его длина составит 170 метров, ширина – не менее 5,4 метра. Он будет выполнен в серо-белой цветовой гамме.

Большой Москворецкий мост украшен живыми цветами в рамках фестиваля "Сады и цветы"

Читайте также


город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика