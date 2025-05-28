Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый пешеходный мост, который свяжет стрелку острова Балчуг с Репинским сквером, пройдет под Малым Каменным мостом. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

По словам мэра, 170-метровое сооружение будет выполнено в серо-белой цветовой гамме. Специальная акриловая краска и яхтенный лак защитят конструкцию от воздействия переменчивой погоды.

Ширина моста составит не менее 5,4 метра. Проект предусматривает четыре спуска на набережную, два из которых сделают с уклоном для удобства маломобильных граждан и жителей с колясками. В вечернее время опоры и пролеты объекта украсит бело-синяя подсветка.

Градоначальник напомнил, что с открытием пешеходного моста, который соединил стрелку Балчуга с Крымской набережной, остров стал частью одного из самых живописных прогулочных маршрутов вдоль Москвы-реки.

Кроме того, в настоящее время пешеходный мост "Багратион" закрыт на реконструкцию. На время работ горожане могут пользоваться альтернативными маршрутами, среди которых метро, МЦК, МЦД, речной транспорт и автобусы.

Рабочие уже начали сносить вестибюль сооружения. Проход к объекту закрыт, специальная техника разобрала часть стеклянного фасада.