Пешеходный мост "Багратион" закроют на реконструкцию с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Пешеходный мост "Багратион" закроют на время реконструкции с понедельника, 12 мая. Об этом предупредил департамент транспорта Москвы в телеграм-канале.

На время закрытия моста гражданам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами, среди которых Филевская линия метро, МЦК, МЦД-4 и речной электротранспорт. Кроме того, жители и гости Москвы могут передвигаться на нескольких автобусах: М2, М7, Т34, 157, 239, 240, 297, 116, 474 и 622.

Ранее Дептранс предупреждал, что транспорт не сможет проехать по одной полосе движения на участке дублера Ломоносовского проспекта с 12 мая по 22 августа. Там будут проводить работы по строительству инженерных сетей. В связи с чем не получится и припарковаться.

Кроме того, до 18 июня не получится проехать по одной полосе движения на участке улицы Виктора Маслова.

