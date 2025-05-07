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07 мая, 04:30

Транспорт

Восстановлено движение на Ключевой улице в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение автотранспорта восстановлено на улице Ключевой в районе 18 дома после ДТП, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на этом участке дороги произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате пострадали три человека. Движение в районе ДТП было затруднено.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам и гостям города пересесть на метро из-за ограничения движения в центре Москвы с 05:00 среды, 7 мая.

По данным департамента, в течение дня на движение могут влиять временные ограничения, прибытие иностранных делегаций, увеличение числа машин в преддверии майских праздников, а также дорожные работы и мелкие ДТП.

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