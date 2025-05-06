Движение в центре Москвы ограничат 7 мая из-за подготовки к параду Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение по ряду улиц в центре столицы будет ограничено в среду, 7 мая, в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Транспортные средства не смогут проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам в период с 05:30 до завершения мероприятия. Ограничение движения коснется улиц Охотный Ряд, Балчуг, а также Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянки и Петровки.

Перекроют проезд для автомобилистов и по центральным набережным, в том числе по Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской.

С 10:00 до завершения мероприятия водители не смогут проехать по Тверскому бульвару, а также по Страстному бульвару от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от Малой Дмитровки до Тверской. В этих же местах автомобилисты вплоть до 13:00 пятницы, 9 мая, не смогут припарковать свои машины.

Движение также будет ограничено с 10:00 до завершения мероприятия по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новому Арбату и Земляному Валу.

Кроме того, заблокирован будет проезд по Волгоградскому проспекту от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейному переулку, Проектируемому проезду № 3502 и Шоссейному проезду. На этих участках до 13:00 9 мая нельзя будет парковать автомобили и иные транспортные средства.

Помимо этого, в центре и на юго-востоке Москвы будет перекрыт проход по нескольким подземным пешеходным переходам. Например, с 05:00 и до конца мероприятия нельзя будет пройти по участку Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы.

С 10:00 и до завершения мероприятия закроют подземные переходы на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на самом Новом Арбате.

Ранее на некоторых улицах Москвы в период с 5 по 9 мая ввели временные ограничения на передвижение и парковку велосипедов. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы. По этой причине велосипедистов призвали планировать свои маршруты заранее.

