Москвичам рассказали об изменениях в работе транспорта в майские праздники в 2025 году

В предстоящие майские праздники на улицах Москвы будет частично ограничено движение. Также в некоторые дни на выход будет закрыт ряд станций метро, а электрички скорректируют расписание. Об основных изменениях – в нашем материале.

Перекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни движение и парковка будут периодически недоступны на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮВАО из-за подготовки и проведения парада Победы. С 22:30 3 мая для движения будут закрыты следующие улицы:

Серафимовича;

Большая Полянка;

Новый Арбат;

Воздвиженка;

Моховая;

Садово-Кудринская;

Большая Садовая;

Садово-Триумфальная;

Садово-Каретная;

1-я и 2-я Брестские.

Помимо этого, не будет движения на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Проезд для машин будет открываться по мере прохождения колонны.

В свою очередь, с 16:30 до 19:00 3 мая, а также с 05:00 до 08:00 7-го и 9-го для проезда будут недоступны:

Проектируемый проезд № 3502;

Шоссейный проезд;

Земляной Вал;

Марксистская;

Садовая-Черногрязская;

Садовая-Спасская;

Садовая-Каретная;

Большая Садовая;

Садовая-Кудринская.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры также предупредили, что будут закрыты участки Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Абельмановской, Таганская площадь, Новинский бульвар и Садовое кольцо на отрезке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Временные ограничения коснутся и Маяковского тоннеля с Оружейным переулком.

Из-за мероприятий изменят движение и в районе Таганской площади: с 16:30 3 мая до 03:00 4-го, а также 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00 оно временно станет здесь двусторонним (на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка). Такие же изменения будут в переулках Маяковского и Марксистском, плюс на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до Станиславского.

Кроме того, 3 мая планируется закрытие проезда на улицах Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, а также на Охотном Ряду, Балчуге, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянке и Петровке. Эти же изменения заработают 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия.

Также будут перекрыты центральные набережные:

Москворецкая;

Кремлевская;

Гончарная;

Котельническая;

Устьинская;

Подгорская;

Софийская;

Раушская;

Болотная;

Садовническая;

Кадашевская.

Вместе с тем невозможно будет проехать по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецким и Чугунному мостам.

А с 10:00 7 мая и до завершения мероприятия движение ограничат на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда, на Тверском бульваре и в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской.

В сам День Победы с 05:30 и до окончания мероприятия не будет движения по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской, Болотной и Садовнической улицам. Также проезд в том числе перекроют на улицах Охотный Ряд, Балчуге, Солянке, Петровке и на центральных набережных.

С 10:00 и до окончания мероприятия будут также закрыты улицы Петровка, Рождественка, Большая Полянка, Большая Якиманка, Садовая-Кудринская и другие.

Ограничения также коснутся и некоторых подземных переходов в ЦАО и ЮВАО. Подробную информацию обо всех изменениях можно найти по ссылке.

Важно: те, кто решит взять напрокат электросамокаты и велосипеды, не смогут начать и завершить аренду в зонах проведения мероприятий. Во время движения военной техники проезд будет закрыт также для такси и каршеринга.

Метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

7 и 9 мая несколько станций метро будут открыты только на вход и пересадку:

"Александровский сад";

"Библиотека им. Ленина";

"Арбатская";

"Боровицкая";

"Охотный Ряд";

"Театральная";

"Площадь Революции".

По данным Дептранса, ограничения также могут ввести на "Пушкинской", "Тверской", "Чеховской", "Маяковской", "Лубянке" и "Китай-городе". Актуальная информация доступна здесь.

Наземный транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные изменения коснутся и наземного транспорта: например, 3 мая с 16:00 до 19:00 и с 23:00 до конца конца перекрытий, а также 7-го и 9-го с 05:00 до 08:00 и с 09:30 до завершения мероприятий приостановят работу трамваев, следующих между станцией метро "Пролетарская" и Абельмановской Заставой. Маршрут № 38 будет укорочен до станции "Пролетарская", а № 12 вместо станций "Пролетарская" и "Дубровка" проследует до МЦД-2 Калитники. В свою очередь, трамвай № 43 будет работать на двух участках: метро "Скольники" – "Бауманская" – МЦД-2 Калитники, а также "Угрешская" – "Пролетарская".

В связи с этим москвичам и гостям города порекомендовали пользоваться трамваем № 46, метро и МЦД-2.

А с 08:00 6 мая и до конца мероприятий 10-го не будет работать остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой в сторону Лубянки. Тем, кому актуальны маршруты м2, м7, н2, рекомендовано воспользоваться остановкой на Воздвиженке; для автобусов м6, м9, е10, н11 – "Манежная площадь", а м1 – остановкой "Метро "Охотный Ряд". Подробнее – по ссылке.

Парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковка в майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая традиционно будет бесплатной. Это коснется всех улиц, в том числе с динамическим тарифом. Исключениями станут парковки со шлагбаумами, которые продолжат работать в обычном режиме.

Традиционно в связи с перекрытиями некоторые места для парковок будут недоступны – подробную информацию о них можно найти здесь.

Пригородные поезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В праздники изменится и расписание поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). 30 апреля и 7 мая поезда будут ходить по расписанию пятницы, 1–3 и 8–10 мая – по расписанию субботы, а 4 и 11 мая – по расписанию воскресенья.

При этом до 31 мая участники и ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Для этого нужно будет предъявить удостоверение личности и любой документ, подтверждающий статус участника ВОВ.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кроме того, ЦППК и Московская железная дорога (МЖД) запустят 60 дополнительных экспрессов.

На Савеловском направлении 1–4 и 8–11 мая ими станут:

№ 7042В Москва (Савеловский вокзал) – Большая Волга;

№ 7043В Большая Волга – Москва (Савеловский вокзал).

На Казанском появятся:

№ 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) с 3 по 4 и с 10 по 11 мая;

№ 7084В Москва (Казанский вокзал) – Рязань-1 и № 7085В в обратном направлении с 1–4, 8–11 мая;

№ 7050 и 7052 Москва (Казанский вокзал) – Рязань-2 30 апреля и 7 мая;

№ 7194 Москва (Казанский вокзал) – Черусти, № 7193 Куровская – Москва (Казанский вокзал) и № 7150 Москва (Казанский вокзал) – Голутвин 1 и 8 мая;

№ 7195Р Куровская – Москва (Казанский вокзал) 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;

№ 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) 5 и 12 мая;

№ 7196 Москва (Казанский вокзал) – Куровская 4 и 11 мая.

На Курском будут курсировать:

№ 7041 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская и № 7040 в обратном направлении 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;

№ 7051 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская 30 апреля, 7 мая;

№ 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская и № 7030 в обратном направлении с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

На Киевском запустят:

№ 7005/7006 и 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 30 апреля – 4 мая, 7–11 мая;

№ 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) 30 апреля, 3–5, 7, 9–12 мая;

№ 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) 30 апреля, 3, 4, 7, 9–11 мая;

№ 7025/7026 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 и № 7027/7028 в обратном направлении 1–4 мая, 8–11 мая;

№ 7093/7094 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 30 апреля, 7 мая.

На Павелецком 1 и 8 мая добавят:

№ 7302/7304 Узловая-1 – Венев – Москва (Павелецкий вокзал);

№ 7305/7307 Москва (Павелецкий вокзал) – Венев – Узловая-1.

На Ярославском пассажирам будут доступны:

№ 7011 Александров – Москва (Ярославский вокзал) и № 7012 в обратном направлении 30 апреля, 1, 5, 7, 8, 12 мая;

№ 7021 Александров – Москва (Ярославский вокзал) и № 7022 в обратном направлении 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;

№ 7127 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал) 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;

№ 7184Р Москва (Ярославский вокзал) – Сергиев Посад и № 7185Р в обратном направлении 1–4 мая, 8–11 мая.

На Горьковском горожане смогут воспользоваться:

№ 7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир и № 7079/7080 в обратном направлении, а также № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) 1–4 мая, 8–11 мая;

№ 7085/7086 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир и № 7111/7112 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) 30 апреля, 7 мая;

№ 7063/7064Р Москва (Площадь трех вокзалов) – Крутое и № 7187/7188 в обратном направлении 30 апреля, 5, 7, 12 мая;

№ 7071/7072Р Петушки – Москва (Площадь трех вокзалов) 30 апреля, 5, 7, 12 мая.

В свою очередь, на Рижском направлении введут в работу:

№ 7012/7011/7021 Москва (Курский вокзал) – Волоколамск – Муравьево и № 7028/7018/7017 в обратном направлении с 1 по 4, с 8 по 11 мая.

Также с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая поезда, следующие по маршруту Черусти – Вековка, будут состоять из 11 вагонов.