Москвичам рассказали об изменениях в работе транспорта в майские праздники в 2025 году

В предстоящие майские праздники на улицах Москвы будет частично ограничено движение. Также в некоторые дни на выход будет закрыт ряд станций метро, а электрички скорректируют расписание. Об основных изменениях – в нашем материале.
Перекрытия
В ближайшие дни движение и парковка будут периодически недоступны на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮВАО из-за подготовки и проведения парада Победы. С 22:30 3 мая для движения будут закрыты следующие улицы:
- Серафимовича;
- Большая Полянка;
- Новый Арбат;
- Воздвиженка;
- Моховая;
- Садово-Кудринская;
- Большая Садовая;
- Садово-Триумфальная;
- Садово-Каретная;
- 1-я и 2-я Брестские.
Помимо этого, не будет движения на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Проезд для машин будет открываться по мере прохождения колонны.
В свою очередь, с 16:30 до 19:00 3 мая, а также с 05:00 до 08:00 7-го и 9-го для проезда будут недоступны:
- Проектируемый проезд № 3502;
- Шоссейный проезд;
- Земляной Вал;
- Марксистская;
- Садовая-Черногрязская;
- Садовая-Спасская;
- Садовая-Каретная;
- Большая Садовая;
- Садовая-Кудринская.
В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры также предупредили, что будут закрыты участки Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Абельмановской, Таганская площадь, Новинский бульвар и Садовое кольцо на отрезке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Временные ограничения коснутся и Маяковского тоннеля с Оружейным переулком.
Из-за мероприятий изменят движение и в районе Таганской площади: с 16:30 3 мая до 03:00 4-го, а также 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00 оно временно станет здесь двусторонним (на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка). Такие же изменения будут в переулках Маяковского и Марксистском, плюс на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до Станиславского.
Кроме того, 3 мая планируется закрытие проезда на улицах Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, а также на Охотном Ряду, Балчуге, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянке и Петровке. Эти же изменения заработают 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия.
Также будут перекрыты центральные набережные:
- Москворецкая;
- Кремлевская;
- Гончарная;
- Котельническая;
- Устьинская;
- Подгорская;
- Софийская;
- Раушская;
- Болотная;
- Садовническая;
- Кадашевская.
Вместе с тем невозможно будет проехать по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецким и Чугунному мостам.
А с 10:00 7 мая и до завершения мероприятия движение ограничат на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда, на Тверском бульваре и в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской.
В сам День Победы с 05:30 и до окончания мероприятия не будет движения по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской, Болотной и Садовнической улицам. Также проезд в том числе перекроют на улицах Охотный Ряд, Балчуге, Солянке, Петровке и на центральных набережных.
С 10:00 и до окончания мероприятия будут также закрыты улицы Петровка, Рождественка, Большая Полянка, Большая Якиманка, Садовая-Кудринская и другие.
Ограничения также коснутся и некоторых подземных переходов в ЦАО и ЮВАО. Подробную информацию обо всех изменениях можно найти по ссылке.
Метро
7 и 9 мая несколько станций метро будут открыты только на вход и пересадку:
- "Александровский сад";
- "Библиотека им. Ленина";
- "Арбатская";
- "Боровицкая";
- "Охотный Ряд";
- "Театральная";
- "Площадь Революции".
По данным Дептранса, ограничения также могут ввести на "Пушкинской", "Тверской", "Чеховской", "Маяковской", "Лубянке" и "Китай-городе". Актуальная информация доступна здесь.
Наземный транспорт
Временные изменения коснутся и наземного транспорта: например, 3 мая с 16:00 до 19:00 и с 23:00 до конца конца перекрытий, а также 7-го и 9-го с 05:00 до 08:00 и с 09:30 до завершения мероприятий приостановят работу трамваев, следующих между станцией метро "Пролетарская" и Абельмановской Заставой. Маршрут № 38 будет укорочен до станции "Пролетарская", а № 12 вместо станций "Пролетарская" и "Дубровка" проследует до МЦД-2 Калитники. В свою очередь, трамвай № 43 будет работать на двух участках: метро "Скольники" – "Бауманская" – МЦД-2 Калитники, а также "Угрешская" – "Пролетарская".
В связи с этим москвичам и гостям города порекомендовали пользоваться трамваем № 46, метро и МЦД-2.
А с 08:00 6 мая и до конца мероприятий 10-го не будет работать остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой в сторону Лубянки. Тем, кому актуальны маршруты м2, м7, н2, рекомендовано воспользоваться остановкой на Воздвиженке; для автобусов м6, м9, е10, н11 – "Манежная площадь", а м1 – остановкой "Метро "Охотный Ряд". Подробнее – по ссылке.
Парковки
Парковка в майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая традиционно будет бесплатной. Это коснется всех улиц, в том числе с динамическим тарифом. Исключениями станут парковки со шлагбаумами, которые продолжат работать в обычном режиме.
Традиционно в связи с перекрытиями некоторые места для парковок будут недоступны – подробную информацию о них можно найти здесь.
Пригородные поезда
В праздники изменится и расписание поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). 30 апреля и 7 мая поезда будут ходить по расписанию пятницы, 1–3 и 8–10 мая – по расписанию субботы, а 4 и 11 мая – по расписанию воскресенья.
При этом до 31 мая участники и ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Для этого нужно будет предъявить удостоверение личности и любой документ, подтверждающий статус участника ВОВ.
Кроме того, ЦППК и Московская железная дорога (МЖД) запустят 60 дополнительных экспрессов.
На Савеловском направлении 1–4 и 8–11 мая ими станут:
- № 7042В Москва (Савеловский вокзал) – Большая Волга;
- № 7043В Большая Волга – Москва (Савеловский вокзал).
На Казанском появятся:
- № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) с 3 по 4 и с 10 по 11 мая;
- № 7084В Москва (Казанский вокзал) – Рязань-1 и № 7085В в обратном направлении с 1–4, 8–11 мая;
- № 7050 и 7052 Москва (Казанский вокзал) – Рязань-2 30 апреля и 7 мая;
- № 7194 Москва (Казанский вокзал) – Черусти, № 7193 Куровская – Москва (Казанский вокзал) и № 7150 Москва (Казанский вокзал) – Голутвин 1 и 8 мая;
- № 7195Р Куровская – Москва (Казанский вокзал) 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;
- № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) 5 и 12 мая;
- № 7196 Москва (Казанский вокзал) – Куровская 4 и 11 мая.
На Курском будут курсировать:
- № 7041 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская и № 7040 в обратном направлении 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;
- № 7051 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская 30 апреля, 7 мая;
- № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская и № 7030 в обратном направлении с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
На Киевском запустят:
- № 7005/7006 и 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 30 апреля – 4 мая, 7–11 мая;
- № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) 30 апреля, 3–5, 7, 9–12 мая;
- № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) 30 апреля, 3, 4, 7, 9–11 мая;
- № 7025/7026 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 и № 7027/7028 в обратном направлении 1–4 мая, 8–11 мая;
- № 7093/7094 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 30 апреля, 7 мая.
На Павелецком 1 и 8 мая добавят:
- № 7302/7304 Узловая-1 – Венев – Москва (Павелецкий вокзал);
- № 7305/7307 Москва (Павелецкий вокзал) – Венев – Узловая-1.
На Ярославском пассажирам будут доступны:
- № 7011 Александров – Москва (Ярославский вокзал) и № 7012 в обратном направлении 30 апреля, 1, 5, 7, 8, 12 мая;
- № 7021 Александров – Москва (Ярославский вокзал) и № 7022 в обратном направлении 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;
- № 7127 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал) 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая;
- № 7184Р Москва (Ярославский вокзал) – Сергиев Посад и № 7185Р в обратном направлении 1–4 мая, 8–11 мая.
На Горьковском горожане смогут воспользоваться:
- № 7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир и № 7079/7080 в обратном направлении, а также № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) 1–4 мая, 8–11 мая;
- № 7085/7086 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир и № 7111/7112 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) 30 апреля, 7 мая;
- № 7063/7064Р Москва (Площадь трех вокзалов) – Крутое и № 7187/7188 в обратном направлении 30 апреля, 5, 7, 12 мая;
- № 7071/7072Р Петушки – Москва (Площадь трех вокзалов) 30 апреля, 5, 7, 12 мая.
В свою очередь, на Рижском направлении введут в работу:
- № 7012/7011/7021 Москва (Курский вокзал) – Волоколамск – Муравьево и № 7028/7018/7017 в обратном направлении с 1 по 4, с 8 по 11 мая.
Также с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая поезда, следующие по маршруту Черусти – Вековка, будут состоять из 11 вагонов.