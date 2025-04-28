Собянин: парковка на улицах Москвы в майские праздники будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В майские праздники парковка в Москве станет бесплатной. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что оставить свой автотранспорт можно бесплатно с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Это касается всех уличных парковок, включая те, на которых действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час, а также автостоянки в зонах динамического тарифа.

"Исключением станут лишь парковки со шлагбаумом. Они продолжат работать в обычном режиме", – уточнил Собянин.

По его словам, отмена оплаты не повлияет на загруженность улиц и парковок, так как в майские праздники в столице традиционно меньше машин.

Ранее в Дептрансе Москвы спрогнозировали, что наибольший поток машин из столицы за город ожидается 1 мая. Это связано с тем, что большинство горожан будут уезжать за город в преддверии майских праздников. Общее число автомобилей в этот день в столице достигнет 2,47 миллиона авто.

К увеличению пассажиропотока готовы 5 автовокзалов города – Красногвардейский, Центральный, Саларьево, Северные ворота и Южные ворота. Ожидается, что из-за праздников возрастет число уезжающих москвичей и число прибывающих в город туристов. Для удобства пассажиров было увеличено количество рейсов.

