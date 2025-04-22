ЦОДД спрогнозировал наибольший поток авто из Москвы за город 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Наибольший поток машин из Москвы за город ожидается 1 мая, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"В преддверии майских праздников москвичи в основном будут уезжать за город 30 апреля и 1 мая, так как 30 апреля – сокращенный рабочий день. Самый большой поток за город ожидается 1 мая. Совокупное число автомобилей в этот день в Москве достигнет 2,47 миллиона авто", – поделился заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов.

В ведомстве отметили, что наиболее загруженное движение при выезде из столицы ожидается также 30 апреля, 7 и 8 мая на Ленинградском и Щелковском шоссе, а также на Липецкой улице. При этом 4 и 11 мая прогнозируются затруднения при въезде в город на Волоколамском, Ленинградском и Щелковском шоссе.

По информации ЦОДД, свободными в праздничные дни будут Дмитровское шоссе, Люблинская улица и проспект Генерала Дорохова.

В Дептрансе призвали горожан выбирать пути объезда, заранее планировать свои поездки и отдавать предпочтение городскому транспорту.

На всех улицах Москвы 9, 10 и 11 мая парковки будут работать в бесплатном режиме. При этом 12-го числа парковки города будут работать в режиме воскресенья – бесплатными будут все, кроме зон с тарифами на 380 и 450 рублей в час. Однако автостоянки со шлагбаумом будут платными на всех праздничных днях.