08 мая, 08:16Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде 8 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд 8 мая начнется около 16:00, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В ведомстве рекомендовали автомобилистам выезжать до начала разъезда или воспользоваться городским транспортом. Дептранс также напомнил водителям о соблюдении скоростного режима и аккуратности на дорогах.
Ранее в Центре организации дорожного движения посоветовали жителям Москвы отправиться на дачу не 8, а 9 или 10 мая. Рекомендация обусловлена загруженностью дорог, которая оценивается около пяти баллов. Движение будет затруднено на Щелковском и Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также Липецкой и Профсоюзной улицах.
Ограничения движения введут в Москве 9 мая в связи с проведением парада Победы