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08 мая, 08:16

Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде 8 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд 8 мая начнется около 16:00, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам выезжать до начала разъезда или воспользоваться городским транспортом. Дептранс также напомнил водителям о соблюдении скоростного режима и аккуратности на дорогах.

Ранее в Центре организации дорожного движения посоветовали жителям Москвы отправиться на дачу не 8, а 9 или 10 мая. Рекомендация обусловлена загруженностью дорог, которая оценивается около пяти баллов. Движение будет затруднено на Щелковском и Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также Липецкой и Профсоюзной улицах.

Ограничения движения введут в Москве 9 мая в связи с проведением парада Победы

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