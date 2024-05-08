Дептранс: парковки в Москве на майские праздники будут бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парковки на всех улицах Москвы 9, 10 и 11 мая будут работать в бесплатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В праздники мы традиционно отменяем плату за городские уличные парковки в соответствии с решением мэра Москвы Сергея Собянина. На дорогах столицы в такие дни меньше машин, чем в будни", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что 12-го числа парковки города будут работать в режиме воскресенья – бесплатными будут все, кроме зон с тарифами на 380 и 450 рублей в час. Однако автостоянки со шлагбаумом будут платными на всех праздничных днях, предупредил заммэра.

Ранее в Дептрансе указывали, что из-за короткого рабочего дня вечерний разъезд 8 мая начался примерно в 16 часов. По данным ведомства, выезжать на дачу лучше не 8-го, а 9-го или 10-го числа, так как дороги будут загружены.