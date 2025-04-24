Общенациональный союз индустрии гостеприимства призвал россиян к "домашнему туризму"

Фото: depositphotos/CandyBoxImages

Россиянам стоит обратить внимание на "домашний туризм" в регионах, который может стать альтернативой отдыху на курортах, заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Волкова, зачастую россияне не видят в регионах места для отдыха, хотя в настоящее время небольшие курорты появляются на внутренних водных путях, у реки, на водоемах.

"А вот так взять собраться, например, из Тулы выехать и найти какой-нибудь классный отель со спа, банями, водоемом и отдохнуть, – может быть, это тоже будет хорошим решением в качестве замены", – добавил эксперт.

Между тем Тюмень стала самым дешевым городом для бронирования проживания на предстоящие майские праздники. Средняя стоимость одной ночи составила менее 4 000 рублей.

Также в число городов, где ночь в отеле или апартаментах обойдется до 5 000 рублей, вошли Ессентуки (4 400 рублей), Астрахань (4 500), Рязань и Вологда (4 600) и Горно-Алтайск (4 650 рублей).