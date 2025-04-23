23 апреля, 16:22Туризм
Сервис заселения в гостиницу по биометрии запустится до начала летнего сезона
Фото: 123RF/perfectpixelshunter
Запуск системы заселения в гостиницы с использованием биометрических данных без паспорта должен состояться до начала лета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единой биометрической системы.
Первое время система будет работать на базе отеля в Москве. После этого доступ к ней появится в других регионах, уточнили в пресс-службе.
Чтобы избежать скрытой комиссии и налогов, необходимо проверять итоговую стоимость бронирования перед оплатой, рассказала ранее турэксперт Светлана Герасимова.
По словам специалиста, некоторые сайты – агрегаторы бронирований публикуют низкие цены, но при оформлении заказа человек может обнаружить дополнительные расходы, например плату за обслуживание или туристический сбор.
Кроме того, путешественникам необходимо проверять фотографии от постояльцев отелей, а также обращать внимание на дополнительные опции, в частности завтрак, трансфер или экскурсии.
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