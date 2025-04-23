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23 апреля, 16:22

Туризм

Сервис заселения в гостиницу по биометрии запустится до начала летнего сезона

Фото: 123RF/perfectpixelshunter

Запуск системы заселения в гостиницы с использованием биометрических данных без паспорта должен состояться до начала лета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единой биометрической системы.

Первое время система будет работать на базе отеля в Москве. После этого доступ к ней появится в других регионах, уточнили в пресс-службе.

Чтобы избежать скрытой комиссии и налогов, необходимо проверять итоговую стоимость бронирования перед оплатой, рассказала ранее турэксперт Светлана Герасимова.

По словам специалиста, некоторые сайты – агрегаторы бронирований публикуют низкие цены, но при оформлении заказа человек может обнаружить дополнительные расходы, например плату за обслуживание или туристический сбор.

Кроме того, путешественникам необходимо проверять фотографии от постояльцев отелей, а также обращать внимание на дополнительные опции, в частности завтрак, трансфер или экскурсии.

Цены на отели в ряде безвизовых для россиян стран выросли почти на 20%

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