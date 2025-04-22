Турэксперт Герасимова: перед оплатой бронирования нужно проверять его итоговую стоимость

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Необходимо проверять итоговую стоимость бронирования перед оплатой, чтобы избежать скрытой комиссии и налогов. Об этом сообщила турэксперт Светлана Герасимова в беседе с "Газетой.ру".

Как уточнила специалист, некоторые сайты-агрегаторы бронирований публикуют низкие цены, но при оформлении заказа человек может обнаружить дополнительные расходы, например, плату за обслуживание или туристический сбор.

"Иногда дешевле будет забронировать номер напрямую через сайт самого отеля, где часто действуют акции и специальные предложения", – отметила эксперт.

По словам Герасимовой, иногда отели предоставляют недостоверные данные о малом количестве свободных номеров, тем самым создавая ощущение срочности. В таких случаях специалист посоветовала проверять информацию в нескольких сервисах по подбору мест проживания.

Кроме того, добавила турэксперт, путешественникам необходимо проверять фотографии от постояльцев отелей, а также обращать внимание на дополнительные опции, в частности завтрак, трансфер или экскурсии.

"Эти услуги могут значительно увеличить стоимость проживания, причем вы можете даже не заметить, как добавили их в бронь. Отключайте ненужные дополнения при бронировании, лучше уточнить цену непосредственно в отеле после заселения", – отметила Герасимова.

Обезопасить себя при поиске отеля или гостиницы можно благодаря проверке отзывов на независимых платформах, уточнила турэксперт. Она обратила внимание, что на этих сервисах сложно подделать рейтинг, так как система отзывов основана на множестве показателей.

Специалист рекомендовала тем, кто планирует забронировать отель на праздничные и выходные дни, позаботиться о бронировании заранее, поскольку в этот период стоимость проживания может существенно увеличиться.

При этом некоторые тарифы не предусматривают возврат средств при отмене бронирования, поэтому лучше выбирать более гибкие условия, подчеркнула Герасимова.

Она также отметила важность тщательной проверки названия места перед бронированием, поскольку иногда сайты могут автоматически предлагать варианты с похожим названием, но из другого города или страны.

Вместе с тем эксперт напомнила о злоумышленниках и посоветовала не переходить по ссылкам в электронных письмах и не передавать пароли или личные данные по электронной почте.

Кроме того, проверка заманчивых предложений по продаже авиабилетов на официальном сайте оператора поможет не стать жертвой мошенников, рассказал ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

По его словам, такие мошенники особенно активизируются перед периодом отпусков. Чтобы избежать обмана, эксперт посоветовал заходить на официальный сайт оператора и проверять, действительно ли у него есть соответствующее предложение.