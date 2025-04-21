Эксперт Дворянский назвал способ избежать обмана при покупке авиабилетов

21 апреля, 15:49Туризм
Фото: depositphotos/bluecups
Проверка заманчивых предложений по продаже авиабилетов на официальном сайте оператора поможет не стать жертвой мошенников. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы МВД сообщило, что за последний год количество жалоб на обман при покупке электронных авиабилетов существенно увеличилось. При этом мошенники создают фейковые сайты по их продаже за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту.
Дворянский отметил, что такие мошенники особенно активизируются перед периодом отпусков.
При этом туристам предлагают взять места в самолете только по стопроцентной предоплате и в короткий срок. Часто сообщение даже содержит онлайн-таймер обратного отсчета, сколько минут осталось до того, как выгодная скидка сгорит.
"Основное оружие мошенников – внезапность, которая отключает нашего внутреннего критика. Цель – выбить человека из равновесия, чтобы он быстро среагировал и принял необдуманное решение", – пояснил Дворянский.
Чтобы избежать обмана, эксперт посоветовал заходить на официальный сайт оператора и проверять, действительно ли у него есть соответствующее предложение.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как не стать жертвой мошенников при использовании QR-кодов. В частности, он посоветовал проверять ссылку сайта, на который переводит код, так как мошенники часто создают копию страницы популярной организации.