Эксперт Дворянский назвал способ избежать обмана при покупке авиабилетов

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Проверка заманчивых предложений по продаже авиабилетов на официальном сайте оператора поможет не стать жертвой мошенников. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы МВД сообщило, что за последний год количество жалоб на обман при покупке электронных авиабилетов существенно увеличилось. При этом мошенники создают фейковые сайты по их продаже за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту.

Дворянский отметил, что такие мошенники особенно активизируются перед периодом отпусков.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Чаще всего они присылают сообщения с очень заманчивым предложением от какой-нибудь авиакомпании или туроператора через почту, соцсети, телеграм-каналы. Билеты в них могут продаваться по ценам сильно ниже рыночной стоимости.

При этом туристам предлагают взять места в самолете только по стопроцентной предоплате и в короткий срок. Часто сообщение даже содержит онлайн-таймер обратного отсчета, сколько минут осталось до того, как выгодная скидка сгорит.

"Основное оружие мошенников – внезапность, которая отключает нашего внутреннего критика. Цель – выбить человека из равновесия, чтобы он быстро среагировал и принял необдуманное решение", – пояснил Дворянский.

Чтобы избежать обмана, эксперт посоветовал заходить на официальный сайт оператора и проверять, действительно ли у него есть соответствующее предложение.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Если есть сомнения после приобретения, всегда можно позвонить в авиакомпанию и уточнить информацию о наличии приобретенных рейсов. Хотя обычно злоумышленники даже не присылают покупателю билеты: деньги просто списывают с карты, и на этом все заканчивается.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как не стать жертвой мошенников при использовании QR-кодов. В частности, он посоветовал проверять ссылку сайта, на который переводит код, так как мошенники часто создают копию страницы популярной организации.

