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25 марта, 17:19

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Эксперт Кусков призвал россиян не фотографировать документы на телефон

Хранить, но с умом? Можно ли защитить фото документов в телефоне от мошенников

Мошенники могут украсть фото и сканы документов с мобильного устройства, предупредили эксперты. Можно ли защитить важную информацию, разбиралась Москва 24.

Безопасность не гарантируется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Отказаться от хранения фото и сканов важных документов в смартфоне призвала IT-эксперт Людмила Богатырева. Это касается в том числе паспорта, водительских прав, СНИЛС, банковских карт, свидетельства о собственности и других.

По словам Богатыревой, документы в гаджетах требуются россиянам для различных процедур – от брони в отеле до регистрации на мероприятие. Чтобы защитить данные, она посоветовала, в частности, использовать двухфакторную аутентификацию, программы для определения спам-звонков, самозапрет на оформление кредитов и сим-карт.

Сейчас мы видим очень много инициатив, в том числе на государственном уровне, которые направлены именно на защиту действий и операций, совершаемых пользователями. Надеюсь, это принесет плоды и злоупотреблений станет меньше.
Людмила Богатырева
IT-эксперт

Ранее Госдума приняла целый пакет мер по защите граждан от кибермошенничества. В их числе – создание базы голосов преступников, обязательная маркировка входящих звонков и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений. Кроме того, в пакет включили запрет для госорганов и банков связываться с клиентами через иностранные мессенджеры. Всего авторы разработали порядка 30 мер.

Законопроект еще не вступил в силу, так как ему предстоит пройти одобрение в Совете Федерации и подписание Владимиром Путиным. Если верхняя палата парламента и президент одобрят документ, он вступит в силу с 1 июня 2025 года, за исключением отдельных положений.

Аккуратный подход

Фото: depositphotos/lzf

Опрошенные Москвой 24 призвали россиян не фотографировать документы, которые целесообразно скрывать. Вместо этого генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков предложил хранить важные данные, например, в заметках.

"Только не нужно вместе с номером писать слово "паспорт" и ФИО, чтобы не облегчать жизнь мошенникам", – подчеркнул специалист.

Он также рекомендовал время от времени удалять фото документов в личных сообщениях на случай взлома мессенджеров. Плюс Кусков напомнил о правилах безопасного обращения с гаджетом.

Не нужно давать телефон в руки неизвестным или предоставлять им доступ через AirDrop (технология беспроводной передачи данных от компании Apple. – Прим. ред.). Если есть возможность, стоит минимизировать подключение к общественному Wi-Fi (сеть может оказаться мошеннической) или делать это в максимально проверенных местах.
Денис Кусков
гендиректор Telecom Daily

Кроме того, Кусков призвал не открывать письма и сообщения от неизвестных, а также сомнительные ссылки. В противном случае мошенники могут установить на мобильное устройство вредоносные программы.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, в свою очередь, посоветовал с умом подходить к установке приложений. Загружать можно либо только проверенные сервисы, либо те, у которых много положительных отзывов.

Еще нужно смотреть, к каким ресурсам смартфона запрашивает доступ новое приложение. Например, если фоторедактор к галерее – это уместно. Но когда приложение доставки просит доступ к фотографиям, это должно насторожить.
Алексей Курочкин
эксперт по кибербезопасности

Главным оружием против утечки данных Курочкин назвал усиление мер безопасности аккаунтов. Для этого важно использовать двухфакторную аутентификацию, которая даст дополнительный уровень защиты в случае кражи пароля или несанкционированного входа, заключил специалист.

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Павелко Анастасия

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