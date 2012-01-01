Эксперт Кусков призвал россиян не фотографировать документы на телефон

Мошенники могут украсть фото и сканы документов с мобильного устройства, предупредили эксперты. Можно ли защитить важную информацию, разбиралась Москва 24.
Безопасность не гарантируется
Отказаться от хранения фото и сканов важных документов в смартфоне призвала IT-эксперт Людмила Богатырева. Это касается в том числе паспорта, водительских прав, СНИЛС, банковских карт, свидетельства о собственности и других.
По словам Богатыревой, документы в гаджетах требуются россиянам для различных процедур – от брони в отеле до регистрации на мероприятие. Чтобы защитить данные, она посоветовала, в частности, использовать двухфакторную аутентификацию, программы для определения спам-звонков, самозапрет на оформление кредитов и сим-карт.
Ранее Госдума приняла целый пакет мер по защите граждан от кибермошенничества. В их числе – создание базы голосов преступников, обязательная маркировка входящих звонков и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений. Кроме того, в пакет включили запрет для госорганов и банков связываться с клиентами через иностранные мессенджеры. Всего авторы разработали порядка 30 мер.
Законопроект еще не вступил в силу, так как ему предстоит пройти одобрение в Совете Федерации и подписание Владимиром Путиным. Если верхняя палата парламента и президент одобрят документ, он вступит в силу с 1 июня 2025 года, за исключением отдельных положений.
Аккуратный подход
Опрошенные Москвой 24 призвали россиян не фотографировать документы, которые целесообразно скрывать. Вместо этого генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков предложил хранить важные данные, например, в заметках.
"Только не нужно вместе с номером писать слово "паспорт" и ФИО, чтобы не облегчать жизнь мошенникам", – подчеркнул специалист.
Он также рекомендовал время от времени удалять фото документов в личных сообщениях на случай взлома мессенджеров. Плюс Кусков напомнил о правилах безопасного обращения с гаджетом.
Кроме того, Кусков призвал не открывать письма и сообщения от неизвестных, а также сомнительные ссылки. В противном случае мошенники могут установить на мобильное устройство вредоносные программы.
Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, в свою очередь, посоветовал с умом подходить к установке приложений. Загружать можно либо только проверенные сервисы, либо те, у которых много положительных отзывов.
Главным оружием против утечки данных Курочкин назвал усиление мер безопасности аккаунтов. Для этого важно использовать двухфакторную аутентификацию, которая даст дополнительный уровень защиты в случае кражи пароля или несанкционированного входа, заключил специалист.