Эксперт Кусков призвал россиян не фотографировать документы на телефон

Мошенники могут украсть фото и сканы документов с мобильного устройства, предупредили эксперты. Можно ли защитить важную информацию, разбиралась Москва 24.

Безопасность не гарантируется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Отказаться от хранения фото и сканов важных документов в смартфоне призвала IT-эксперт Людмила Богатырева. Это касается в том числе паспорта, водительских прав, СНИЛС, банковских карт, свидетельства о собственности и других.

По словам Богатыревой, документы в гаджетах требуются россиянам для различных процедур – от брони в отеле до регистрации на мероприятие. Чтобы защитить данные, она посоветовала, в частности, использовать двухфакторную аутентификацию, программы для определения спам-звонков, самозапрет на оформление кредитов и сим-карт.





Людмила Богатырева IT-эксперт Сейчас мы видим очень много инициатив, в том числе на государственном уровне, которые направлены именно на защиту действий и операций, совершаемых пользователями. Надеюсь, это принесет плоды и злоупотреблений станет меньше.

Ранее Госдума приняла целый пакет мер по защите граждан от кибермошенничества. В их числе – создание базы голосов преступников, обязательная маркировка входящих звонков и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений. Кроме того, в пакет включили запрет для госорганов и банков связываться с клиентами через иностранные мессенджеры. Всего авторы разработали порядка 30 мер.

Законопроект еще не вступил в силу, так как ему предстоит пройти одобрение в Совете Федерации и подписание Владимиром Путиным. Если верхняя палата парламента и президент одобрят документ, он вступит в силу с 1 июня 2025 года, за исключением отдельных положений.

Аккуратный подход

Опрошенные Москвой 24 призвали россиян не фотографировать документы, которые целесообразно скрывать. Вместо этого генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков предложил хранить важные данные, например, в заметках.

"Только не нужно вместе с номером писать слово "паспорт" и ФИО, чтобы не облегчать жизнь мошенникам", – подчеркнул специалист.

Он также рекомендовал время от времени удалять фото документов в личных сообщениях на случай взлома мессенджеров. Плюс Кусков напомнил о правилах безопасного обращения с гаджетом.



(технология беспроводной передачи данных от компании Apple. – Прим. ред.) . Если есть возможность, стоит минимизировать подключение к общественному Wi-Fi (сеть может оказаться мошеннической) или делать это в максимально проверенных местах.

Денис Кусков гендиректор Telecom Daily Не нужно давать телефон в руки неизвестным или предоставлять им доступ через AirDrop. Если есть возможность, стоит минимизировать подключение к общественному Wi-Fi (сеть может оказаться мошеннической) или делать это в максимально проверенных местах.

Кроме того, Кусков призвал не открывать письма и сообщения от неизвестных, а также сомнительные ссылки. В противном случае мошенники могут установить на мобильное устройство вредоносные программы.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, в свою очередь, посоветовал с умом подходить к установке приложений. Загружать можно либо только проверенные сервисы, либо те, у которых много положительных отзывов.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Еще нужно смотреть, к каким ресурсам смартфона запрашивает доступ новое приложение. Например, если фоторедактор к галерее – это уместно. Но когда приложение доставки просит доступ к фотографиям, это должно насторожить.

Главным оружием против утечки данных Курочкин назвал усиление мер безопасности аккаунтов. Для этого важно использовать двухфакторную аутентификацию, которая даст дополнительный уровень защиты в случае кражи пароля или несанкционированного входа, заключил специалист.

