Эксперт Богатырева посоветовала не хранить на смартфоне фотографии документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Фотографии документов, в частности паспорта, банковских карт, свидетельств, СНИЛС и ИНН, не стоит хранить на смартфоне во избежание кражи данных, предупредила эксперт Людмила Богатырева в разговоре с агентством "Прайм".

Однако, по словам эксперта, отказываться от хранения таких фото на телефоне в надежде, что благодаря этому данные не украдут, не стоит, так как документы могут понадобиться в повседневной жизни. Например, они нужны при заселении в отель или регистрации на мероприятие.

Кроме того, обратила внимание Богатырева, безопасность данных зависит как от человека, который их хранит, так и от компании, которой передаются документы. В связи с этим россиянам стоит позаботиться о защите своих действий. Эксперт посоветовала установить в телефоне двухфакторную аутентификацию, приложения для определения спам-звонков, а также использовать сервисы для самозапрета на оформление кредитов и сим-карт.

"Сейчас мы видим очень много инициатив, в том числе на государственном уровне, которые направлены именно на защиту действий и операций, совершаемых пользователями. Надеюсь, это принесет плоды и злоупотреблений станет меньше", – подчеркнула Богатырева.

При этом, по данным аналитиков, более 30% россиян регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) в работе, сообщает RT. Как показали результаты опроса, обучение по работе с ИИ прошли 37% респондентов, а еще 42% россиян хотят сделать это.

Почти половина опрошенных рассказали, что при помощи ИИ создают рабочие объявления, поздравления и рассылки. 33% участников исследования заявили, что пользуются искусственным интеллектом, чтобы написать статьи, подготовить отчет или проверить свой текст на грамматические ошибки. При этом 27% респондентов чаще всего прибегают к ИИ для ответа на рабочие письма. Также россияне часто используют искусственный интеллект для анализа данных.

"29% участников исследования сгружают этот функционал в чаты GPT и отмечают, что тратят считаные минуты на то, что делали часами. Причем из них 17% перешли на долгосрочное планирование по итогам такого анализа", – отметили аналитики.

Кроме того, исследование показало, что примерно 23% россиян используют ИИ для создания изображений или видео, а также целых фотосессий или мини-клипов (22%).

Почти 50% респондентов назвали хорошим качество работы, которую проделывает искусственный интеллект, однако 22% выразили опасения, что использование ИИ может привести к массовому сокращению рабочих мест.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. По его словам, такая мера должна стать первым шагом в процессе законодательного регулирования данной области.

Помимо него, с призывом контролировать развитие ИИ выступил патриарх Кирилл. Он отметил, что способности нейросетей к созданию дипфейков вредят обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу национальной безопасности.