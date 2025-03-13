Эксперты в Москве обсудили развитие информационных технологий

Фото: пресс-служба школы "Новый взгляд"

Перспективы развития ИТ-сферы обсудили эксперты из различных отраслей экономики в рамках дискуссионного клуба "Атриум" в Москве, сообщили организаторы. Модератором встречи выступил начальник отдела новостей экономики телеканала Москва 24 Константин Цыганков.

"Цифровизация офлайн-опыта, обучение генеративного интеллекта, использование высокотехнологичных инструментов давно стали составной частью нашей жизни и определяют будущее. В меняющемся мире важно понимать, какие ИТ-решения необходимо внедрять сегодня, чтобы построить стабильное завтра, как сформировать образовательный трек ребенка, чтобы его навыки были востребованы и позволили ему построить успешную карьеру через 10, 20 лет. По этим вопросам спикерам предложили высказать экспертное мнение", – говорится в сообщении.

Дискуссию вели операционный директор школы "Новый взгляд" Наталья Бондаренко, начальник управления стратегического развития "Агропромцифра" Алена Лачугина, сооснователь и генеральный директор SafeTech Денис Калемберг, ex-директор по ИТ группы Henkel Константин Неводуев, директор по продуктам компании Servicepipe Михаил Хлебунов, руководитель ИТ-дирекции МКБ Николай Ульянов и преподаватель академии ИТ-менеджмента IPWK и акселератора IN'HUB Рамиля Яруллина.

"Мы уже вложились в создание цифрового инструментария и искусственного интеллекта, и на следующем этапе необходимо вложиться в тех, кто может им здраво управлять и развивать. Важно, чтобы система образования четко поняла ограничения и возможности, которые дает ИИ, и начала это эффективно использовать", – сказала Наталья Бондаренко.

Один из спикеров Алена Лачугина отметила, что будущее за объединением человеческого труда и технологий. "Искусственный интеллект – это помощник, который упрощает работу, повышает эффективность и способствует масштабированию бизнеса. Решения с ИИ активно применяются в животноводстве, растениеводстве и пищевой промышленности", – рассказала она.

А Николай Ульянов указал на будущее, к которому стремится ИТ-банкинг. "Мы ждем на горизонте ближайшего будущего бесшовности банковских услуг, встроенности их в процесс потребления. Не секрет, что никому не нужен кредит, никому не нужен счет. Людям нужен либо товар, либо накопления, либо доходы. Им нужны потребляемые продукты. И в этом смысле задача банков – стать почти невидимыми в цифровом опыте человека, что существенно повышает требования к их цифровой трансформации и защите. Именно поэтому МКБ развивает дистанционные сервисы, обеспечивая бесшовность цифрового опыта", – отметил он.

В свою очередь, Константин Неводуев отметил, что цифровизация промышленности еще только начинается, а ее успех будет зависеть во многом от вовлеченности молодых специалистов.

Спикеры также обсудили перспективы автоматизации в сфере кибербезопасности и вопросы развития искусственного интеллекта как помощника для человека.

Отмечается, что школа "Новый взгляд" объявила о запуске новой дискуссионной площадки для прямого диалога о перспективах развития бизнеса, образовательной сферы и кадрового потенциала с ведущими российскими экспертами и представителями ключевых отраслей экономики.

Ранее стало известно, какими московскими сервисами пользуются ИТ-специалисты. В рамках национального проекта "Цифровая экономика" в Москве активно внедряют новейшие технологии и разработки в самых разных сферах жизни: от здравоохранения и безопасности до культуры и коммунального хозяйства.