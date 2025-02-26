Вышел мини-сериал о развитии технологических проектов Москвы за 30 лет

Фото: кадр из фильма Москва в "цифре"; режиссер – Константин Райх;

Научно-популярный мини-сериал "Москва в цифре" о развитии технологичных проектов столицы за последние 30 лет вышел на онлайн-площадки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий.

"С 26 февраля посмотреть сериал можно в любое удобное время на Rutube и в социальной сети "ВКонтакте", а также на стриминговых платформах", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Каждый эпизод рассказывает о конкретном аспекте городской жизни, а также о цифровизации и Москве. В кадре сочетаются архивные видеоматериалы и фотографии. В сериале прослеживается эволюция городских технологий, прогресс и усилия, направленные на создание цифровой инфраструктуры современного мегаполиса.

В процессе работы над картиной были собраны и проанализированы огромные объемы данных, а также изучены сотни документов. К работе были привлечены эксперты и специалисты, которые занимались цифровизацией Москвы на протяжении трех десятилетий.

Специалисты столичного правительства объясняют, как цифровые технологии становятся неотъемлемой частью ключевых областей жизни города – медицины, транспорта, образования, строительства и других. Кроме того, они делятся своими личными впечатлениями от использования электронных сервисов.

Сериал представляет путешествие в мир современных технологий и сервисов столицы. В фильме можно узнать, как искусственный интеллект помогает врачам по всей стране, прогуляться по виртуальной версии ВДНХ и найти ответы на множество других вопросов.

"Конечно, самый лучший способ ощутить, насколько удобно пользоваться современными сервисами в столице, – это просто жить в Москве. Многие настолько привыкли к хорошему, что даже не замечают, как технологии изменили жизнь горожан", – отметил российский телеведущий и рассказчик сериала Александр Пушной.

Он также рассказал воспоминание из детства, когда по всей Москве были установлены таксофоны. По его словам, чтобы изучить город, нужно было обратиться к атласу и нарисовать на листе бумаги маршрут с ориентирами. Однако современные жители столицы могут решить практически любой вопрос на портале mos.ru. Искусственный интеллект помогает справиться со многими повседневными задачами, а управление городом осуществляется с помощью анализа больших данных.

В каждой серии можно увидеть, как цифровизация проникает в разные области жизни большого города. Например, в первой серии идет речь о помощи современных технологий в создании "умного" города. Зрители смогут проследить путь от запуска первого круглосуточного сервера в здании мэрии Москвы до создания цифрового двойника города и метавселенной столицы.

Второй эпизод расскажет о социальной политике столицы, карте москвича, единой медицинской информационно-аналитической системе и других проектах, которые также направлены на молодое поколение.

Третья часть посвящена порталу mos.ru. За несколько лет он стал многофункциональным ресурсом, которым ежедневно пользуются более 15,9 миллиона человек. Финальная, четвертая серия погрузит зрителей в сферу цифровых технологий в области культуры и туризма. Каждая серия длится от 20 до 25 минут.

Сериал создан продюсерским центром Киностудии Горького, который является частью московского кинокластера.

Между тем телеканал Москва 24 победил в номинации "Новости и бизнес" национальной премии в сфере цифрового телевидения "Большая цифра". Так, в номинации "Документально-познавательная телепрограмма" был удостоен награды проект "Это Москва. Дома, в которых мы живем", в рамках которого была подготовлена серия мини-документальных фильмов, посвященных истории старинных зданий города. Ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников в течение 20 минут рассказывает об изменениях столичной архитектуры от века к веку.