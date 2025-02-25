Телеканал Москва 24 победил в номинации "Новости и бизнес" премии "Большая цифра"

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 победил в номинации "Новости и бизнес" национальной премии в сфере цифрового телевидения "Большая цифра". Церемония награждения состоялась 25 февраля.

"24/7 и 365 дней профессиональная команда журналистов, корреспондентов, операторов, редакторов и, конечно, ведущих рассказывает о событиях, происходящих в столице. И стоит отметить, что, по опросу ВЦИОМ, Москва 24 является самым известным телеканалом о новостях столицы по мнению москвичей", – поделился главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

Помимо этого, проект "Долголетие шоу", который выходит на Москве 24, одержал победу в номинации "Программа о хобби и увлечениях".

Ведущий проекта Станислав Кулик подчеркнул важность реалити-шоу. По его словам, "Долголетие шоу" совместно с центрами московского долголетия показывает, что у каждого пенсионера могут появиться новые цели и увлечения, а также "наполненная открытиями жизнь".

"Главное, найти силы и сделать первый шаг", – добавил Кулик.

Также в номинации "Документально-познавательная телепрограмма" был удостоен награды проект "Это Москва. Дома, в которых мы живем", в рамках которого была подготовлена серия мини-документальных фильмов, посвященных истории старинных зданий города. Ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников в течение 20 минут рассказывает об изменениях столичной архитектуры от века к веку.

Ранее телеканал Москва 24 выиграл в номинации "Лучшая программа для детей" Премии социально значимых телепрограмм и телефильмов имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени". На конкурс представили проект "Зоо 24", выпуск "Акулы". Героями программы стали обитатели Московского зоопарка и не только.