Автор телеканала Москва 24 Калашников получил премию "Буква А"

Фото: Виталий Калашников

Автор телеканала Москва 24 Виталий Калашников стал обладателем премии "Буква А" для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, строительство и недвижимость в номинации "Лучший автор" (ТВ, строительство и недвижимость).

Подведение итогов прошло 27 ноября на Дизайн-заводе. Организатором премии выступил Институт современной урбанистики совместно с Союзом журналистов России, а партнерами – сервис журналистских запросов PressFeed, агентство TGStat Agency и Дизайн-завод.

В конкуре приняли участие журналисты федеральных, региональных и отраслевых СМИ. Среди них – журналисты и блогеры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Калининграда, Самары, Белгорода и других городов. Кроме того, к участию принимались блогеры и тематические телеграм-каналы.

При этом в этом году организаторы заявки принимали в пяти основных номинациях: "Лучшее СМИ", "Лучшее новое медиа", "Лучший материал", "Лучший автор" и "Лучший журналистский запрос".

В состав жюри "Буквы А" вошли известные журналисты, медиаменеджеры и архитекторы. Важными критериями оценки для разных номинаций стали выбор тем публикаций, уровень журналистского мастерства и экспертности по темам, подача, "стабильность" автора и другие.

Ранее телеканал Москва 24 выиграл в номинации "Лучшая программа для детей" Премии социально значимых телепрограмм и телефильмов имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени". На конкурс представили проект "Зоо 24", выпуск "Акулы". Героями программы стали обитатели Московского зоопарка и не только. Выпуск "Акулы" посвятили крупным морским хищникам, обитающим в большом океанариуме на ВДНХ.