Телеканал Москва 24 стал призером премии "Герой нашего времени"

Фото: Москва 24/Ксения Горягина

Телеканал Москва 24 победил в номинации "Лучшая программа для детей" Премии социально значимых телепрограмм и телефильмов имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени".

На конкурс был представлен проект "Зоо 24", выпуск "Акулы". Герои программы – обитатели Московского зоопарка и не только. В проекте "Зоо 24" много полезной, интересной информации: зрители узнают, чем питаются животные в естественной среде и в зоопарке, их ареал обитания, привычки и особенности.

Выпуск "Акулы" посвящен крупным морским хищникам, обитающим в большом океанариуме на ВДНХ.

Номинации конкурса ежегодно определяются и утверждаются организационным комитетом и отражают самые актуальные проблемы современности.

Организатор конкурса – Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) при финансовой поддержке Минцифры России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее телеканал Москва 24 стал лауреатом XXIII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". В 2024 году для участия в конкурсе было подано 600 работ из более 130 городов. Серия кулинарного шоу "Куки внуки: селедка под шубой" АО "Москва Медиа" получила награду в номинации "Развлекательная программа".

Кроме того, премию "За личный вклад в развитие Российского телевидения" получил член Академии Российского телевидения, заместитель гендиректора ВГТРК, первый заместитель директора – руководитель творческо-производственного объединения "Россия-1", гендиректор АО "Москва Медиа" и главный редактор объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Игорь Шестаков.