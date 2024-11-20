Телеканал Москва 24 стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 стал лауреатом XXIII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". Церемония награждения победителей сразу в 18 номинациях прошла 20 ноября в Туле.

В 2024 году для участия в конкурсе было подано 600 работ из более 130 городов. Серия кулинарного шоу "Куки внуки: селедка под шубой" АО "Москва Медиа" получила награду в номинации "Развлекательная программа". В рамках передачи молодые участники знакомятся с фирменным блюдом собственных бабушек, которое приготовил профессиональный шеф-повар. За 30 минут участники должны повторить его, не зная рецепт и не пробуя блюдо на вкус.

Главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев отметил, что "ТЭФИ-Регион" является значимым событием для региональных телеканалов, а фонд "Академия Российского телевидения", который организовал конкурс, – самым авторитетным жюри. Он подчеркнул, что конкуренция с другими телеканалами с каждым годом становится все интереснее, так как многие интегрируют в вещание разные форматы подачи информации.

"Мы в этот раз тоже зашли нестандартно, с нетипичным для новостного канала контентом. Это проект "Худрук" – документальный сериал, где каждая серия длится всего 7 минут, но режиссеру и группе удалось сделать что-то новое в этом жанре – за такое незначительное время максимально раскрыть тему и героя", – рассказал главный продюсер АО "Москва Медиа".

Грачев заявил, что гордится режиссерами, так как они уже не первый раз являются номинантами различных премий. Например, в 2023 году режиссер телеканала Родион Макаров (познавательный фильм о работе московской скорой помощи "Москва. Спасая жизни". – Прим. ред.) получил награду "Орфея".

"Что касается развлекательного формата на информационном канале – не только новостями живет наш город. Телеканал Москва 24 прежде всего сделан про людей и для людей. Поэтому мы рады, что жюри заметило наш необычный формат", – резюмировал главный продюсер АО "Москва Медиа".

Кроме того, премию "За личный вклад в развитие Российского телевидения" получил член Академии Российского телевидения, заместитель гендиректора ВГТРК, первый заместитель директора – руководитель творческо-производственного объединения "Россия-1", гендиректор АО "Москва Медиа" и главный редактор объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Игорь Шестаков.

Телеканал Москва 24 также стал призером 12-й индустриальной премии "МедиаБренд". Она отмечает лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

В 48 номинациях были поданы более 800 проектов, которые оценивало экспертное жюри. Телеканал Москва 24 победил в номинации "Лучшее оформление регионального телевизионного канала".

