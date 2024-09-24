Руководители АО "Москва Медиа" стали лауреатами проекта "ТОП-1000 российских менеджеров"

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Двое представителей АО "Москва Медиа" включены в рейтинг "ТОП-250 высших руководителей". Такие результаты ежегодного проекта "ТОП-1000 российских менеджеров" были опубликованы во вторник, 24 сентября.

Лауреатами стали заместитель главного редактора – главный продюсер Дмитрий Грачев и коммерческий директор Мария Михайлова.

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" в 25-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД "Коммерсантъ". Он является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. В этом году имена лучших управленцев страны опубликованы на страницах рейтинга в 18 функциональных и 22 отраслевых направлениях, среди новых номинаций – "Директор по кибербезопасности" и "Директор по внутрикорпоративным коммуникациям".

Проект "ТОП-1000 российских менеджеров" позиционируется как независимый рейтинг профессиональной репутации топ-менеджеров. В нем подводят итоги работы за год и выявляют наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.

Сама методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших", то есть в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.

Ранее телеканал Москва 24 стал победителем Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч" в трех номинациях. Церемония награждения лучших неэфирных телеканалов, программ, ведущих и онлайн-платформ проходила в рамках Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) 26 августа.

Так, телеканал Москва 24 получил награду в номинации "Лучшее оформление канала", его проект "Сортировочная" об экологии и осознанном потреблении, рассказывающий об окружающей среде и о том, что можно сделать для ее сохранения, победил в номинации "Лучший онлайн-канал/видеоблог". Кроме того, в номинации "Лучший ведущий" жюри присудило награду Станиславу Кулику.