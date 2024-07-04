Советник гендиректора АО "Москва Медиа" стала лауреатом премии "Медиа-Менеджер России"

Фото: АО "Москва Медиа"

Советник генерального директора АО "Москва Медиа" Инна Новикова стала лауреатом XXIV церемонии вручения премии "Медиа-Менеджер России" в номинации "Телевидение" за успешную реализацию проектов холдинга "Москва Медиа" и оптимизацию бизнес-процессов.

"Мне безусловно, приятно и почетно получить этот российский "медийный Оскар". Я хочу сказать, что это премия не только моя. Медиабизнес – это командная работа. И я благодарю своих коллег, без которых невозможны были бы ни успешная реализации проектов, ни оптимизация бизнес-процессов. И главное, что все 13 лет существования медиахолдинга "Москва Медиа" нам удается добиваться того, что мы планируем", – сказала Новикова.

С 2000 года премия "Медиа-Менеджер России" присуждается топ-менеджерам СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте.

Жюри премии состоит из представителей общественных организаций, входящих в оргкомитет премии, и лауреатов прошлого года. За 23 года существования этой престижной награды лауреатами премии стали более 650 ведущих топ-менеджеров медиарынка.

В конце февраля текущего года холдинг "Москва Медиа" победил в двух номинациях ежегодной премии "Большая цифра". Победители были выбраны по итогам проведения голосования среди зрителей и решения жюри. Телеканал Москва 24 стал победителем в номинации "Новости и бизнес". Кроме того, программа "Куки внуки" стала обладателем награды в номинации "Программа о кулинарии".