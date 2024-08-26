Телеканал Москва 24 стал победителем Национальной премии "Золотой луч" в трех номинациях

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 стал победителем Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч" в трех номинациях.

Церемония награждения лучших неэфирных телеканалов, программ, ведущих и онлайн-платформ проходила в рамках Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) 26 августа. Награды получили лучшие неэфирные телеканалы, программы, ведущие, онлайн-платформы в 26 номинациях, среди которых "Телеканалы: кино", "Телеканалы: сериалы", "Телеканалы: развлечения", "Познавательный телеканал", "Научно-популярный телеканал", "Музыкальный телеканал", "Лучший региональный канал", "Мужской телеканал", "Женский телеканал" и другие.

В номинации "Лучшее оформление канала" награду получил телеканал Москва 24.

"Мы давно ушли от шаблонов телевизионной графики в оформлении Москвы 24. Оно стало актуальным, многомерным и дерзким. Мы с командой не только вдохновляемся и используем мировые тренды, мы сами стали трендсеттерами. И даже известные московские архетипы и достопримечательности мы упаковали по-новому. Это очень свежо и аутентично и для канала Москва 24, и для всего холдинга "Москва Медиа", – сказал главный продюсер "Москвы Медиа" Дмитрий Грачев.

В свою очередь, проект "Сортировочная" телеканала Москва 24 об экологии и осознанном потреблении, рассказывающий об окружающей среде и о том, что можно сделать для ее сохранения, победил в номинации "Лучший онлайн-канал/видеоблог".

"Наша планета сегодня не в порядке. Когда мы придумывали и запускали проект "Сортировочная" на Москве 24, мы хотели одного: чтобы каждый человек, который увидит наш контент, начал наводить порядок даже не в своем доме, а в мусорном ведре на своей кухне. Об этом сегодня важно и нужно говорить", – рассказала заместитель главного редактора объединенной редакции – руководитель департамента социальных медиа АО "Москва Медиа" Марина Сезина.

Она отметила, что за четыре года существования проекта в интернете было собрано 78 миллионов просмотров.

"Мы знаем, что наши почти 400 тысяч подписчиков уже сделали свой выбор в пользу бережного отношения к нашему общему дому – планете Земля", – добавила Сезина.

Кроме того, в номинации "Лучший ведущий" жюри присудило награду Станиславу Кулику.

"Лучший ведущий" может быть только благодаря лучшей команде. Поэтому эту награду я хочу разделить со своими коллегами. Только с помощью моих шеф-редакторов, райтеров, операторов, режиссеров, осветителей, гримеров и еще с десяток людей я становлюсь профессиональнее и лучше. Спасибо моей семье – Москва 24. Это все благодаря вам", – сказал ведущий телеканала Москва 24.

В состав жюри премии "Золотой луч" вошли отечественные журналисты и общественные деятели. При этом состав номинаций каждый год определяет Организационный комитет премии.

Премия учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ). Ее цель – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии.

Ранее Москва 24 получила премию имени Владимира Зворыкина за инновационное телевизионное решение – "Телепорт М24". Награждение также состоялось в рамках конгресса НАТ. "Телепорт" представляет собой медистанцию, которая позволяет корреспонденту выходить в прямой эфир без участия съемочной группы.

