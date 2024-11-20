Телеканал Москва 24 стал призером 12-й премии "МедиаБренд"

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 стал призером 12-й индустриальной премии "МедиаБренд", которая состоялась 20 ноября 2024 года. Премия отмечает лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа.

В 48 номинациях были поданы более 800 проектов, которые оценивало экспертное жюри. Телеканал Москва 24 победил в номинации "Лучшее оформление регионального телевизионного канала".

"Москва, уже даже не в формате нашего государства, а в масштабе целой планеты, идет в авангарде инновационных решений. Так и наш телеканал – основной телеканал столицы – старается задавать общий тренд дизайнерского оформления и визуальных решений", – отметил креативный продюсер холдинга "Москва Медиа" Сергей Карманов.

Он также подчеркнул, что жюри уже не первый год по достоинству оценивает проекты Москвы 24.

"Значит, мы идем по правильному пути", – заключил Карманов.

Премия "МедиаБренд" создана в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга. Она организована при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей.

В 2023 году радиостанции холдинга "Москва Медиа" – "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM – стали обладателями наград премии "Радиомания".

В номинации "Интервью" награду получила программа писателя Александра Цыпкина "Цыпкин, ты достал!". "Золотой микрофон" в номинации "Ведущий разговорного формата" получил ведущий радиостанции "Радио Москвы" Федор Баландин, а в номинации "Музыкальная программа" победила радиостанция Capital FM с "CAPITAL TOP 30 Мировой чарт с Тимом Кустовым".