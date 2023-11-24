Радиостанции холдинга "Москва Медиа" стали обладателями наград премии "Радиомания"

Фото: "Москва Медиа"

Радиостанции холдинга "Москва Медиа" – "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM – стали обладателями наград премии "Радиомания", сообщили в пресс-службе холдинга.

Церемония награждения состоялась 24 ноября в столице. В этом году в участниках национальной премии были радиостанции РФ от Москвы до Чукотки.

В номинации "Интервью" награду получила программа писателя Александра Цыпкина – "Цыпкин, ты достал!". "Золотой микрофон" в номинации "Ведущий разговорного формата" получил ведущий радиостанции "Радио Москвы" Федор Баландин, а в номинации "Музыкальная программа" победила радиостанция Capital FM с "CAPITAL TOP 30 Мировой чарт с Тимом Кустовым".

"В этом году классическая жатва. По одному "Золотому микрофону" получила каждая наша станция", – подчеркнул руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов.

Ранее стало известно, что Димов стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России" в номинации "Главный редактор. Радио" за эффективное управление и развитие радийных средств массовой информации. Он рассказал, что пришел в медиа в 2001 году и получил награду спустя 22 лет работы.

"Москва FM" празднует 10-летие со дня выхода в эфир на частоте 92.0