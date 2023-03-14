Фото: Москва 24

Программа "Сделано в Москве" получила премию "Большая Цифра". Церемония вручения премии в области многоканального цифрового телевидения прошла во вторник, 14 марта.

Номинантами стали компании, которые презентовали в прошлом году собственные проекты: инновационные технологии, тв- и видеоконтент, оригинальные фильмы и сериалы. Всего было заявлено 170 различных проектов.

Программа "Сделано в Москве" стала победителем в номинации "Документально-познавательная телепрограмма". Награду вручили главному продюсеру АО "Москва Медиа" Дмитрию Грачеву.

Ведущий программы Виктор Михайлов рассказал об одном из самых ярких направлений советского авангарда. Проект "Сделано в Москве" знакомит зрителей со столичными артефактами и интересными феноменами.

Премия "Большая Цифра" дает участникам возможность проявить себя, продемонстрировать свой лучший контент. Церемония награждения проходила в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA-2023.

Ранее ведущий экономической программы "Фанимани" на телеканале Москва 24 Константин Цыганков стал лауреатом Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал". Награду он взял в номинации "Репортер" со спецпроектом "Киберспорт".

Цыганков поблагодарил жюри за награду и назвал это победой всей редакции, включая шеф-редакторов, режиссера, продюсеров и корреспондентов.

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