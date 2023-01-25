Телеканал "Москва Доверие" будет транслироваться на 22-й кнопке

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Информационно-познавательный телеканал для всей семьи "Москва Доверие" получил статус обязательного и бесплатного для вещания муниципального канала. Он будет транслироваться на 22-й кнопке.

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию на своем заседании 25 января 2023 года утвердила ряд обязательных общедоступных муниципальных телеканалов для субъектов Центрального федерального округа.

Телеканал "Москва Доверие" входит в Объединенную редакцию московских электронных СМИ "Москва Медиа" (АО "Москва Медиа"). На этом канале выходят выпуски новостей, программы о городе, детективы, советские фильмы, экскурсы в историю мирового кинематографа, а также встречи легендарных ведущих с героями эпохи.

Самыми популярными передачами телеканала являются "Тайны нашей эстрады", "Золотая рыбка", "Тайны души", "Кинодача", "Вот это любовь!", "Звезды советского экрана", "Тайны кино", "В главной роли", "Программа наших передач". Большая часть программ выходит при участии популярных российских артистов, которые принесли славу кинематографу и эстраде.

Отдельное эфирное время занимает магистральный телевизионный проект "Мой район", включающий новости, истории людей, событий и объектов районов столицы. Он создается ежедневно с использованием новостных и репортажных сюжетов, а также собственной библиотеки фильмов и программ АО "Москва Медиа".

Основными форматами проекта "Мой район" являются "Мой район. Навигатор", "Мой район. Энциклопедия", "Мой Район. Обратная связь" и "Мой район. В один клик". Телеканал "Москва Доверие" входит в топ-15 московских телеканалов по данным Mediascope среди аудитории в возрасте старше 18 лет. Среднесуточная доля телеканала – 2.2.

Ранее ведущий экономической программы "Фанимани" на телеканале Москва 24 Константин Цыганков стал лауреатом Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал". Награду он взял в номинации "Репортер" со спецпроектом "Киберспорт".



"Москва Доверие" стал обязательным общедоступным телеканалом в столице

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