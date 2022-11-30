Радиостанции АО "Москва Медиа" выиграли 7 наград премии "Радиомания-2022"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Радиостанции "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM (АО "Москва Медиа") выиграли семь "Золотых микрофонов" на ежегодной премии Российской Академии Радио.

Так, "Москва FM" награду получила в номинации "Продвижение радиостанции в цифровой среде" за деятельность группы в соцсети "Одноклассники". Также "Золотой микрофон" завоевал выпуск новостей с Натальей Деминой в номинации "Новости" радиостанции "Радио Москвы".

Отличилась и программа "Цена вопроса" с ведущим Алексеем Бобровским. Она одержала победу в номинации "Информационно-аналитическая программа". Свой "Золотой микрофон" заслуженно получил Виталий Калашников за цикл "Московских историй".

Авторская программа Алексея Дорохова "Время слушать блюз" отличилась в номинации "Музыкальная программа" радиостанции Capital FM. А в номинации "Радио DJ" победу смогла одержать радиоведущая Мария Браво (Мария Бравикова).

Помимо этого, жюри отметило в номинации "Развлекательная программа/рубрика" программу The City, автором и ведущим которой является Александр Абрахимов.

"В нашей отрасли по осени считают "Золотые микрофоны". А сбор урожая – процесс коллективный. Поэтому поздравляю всех, кто сегодня вечером поднимался на сцену "Радиомании" за своей наградой. Вы заслужили. Благодарю жюри за высокую оценку нашей работы. Сегодня празднуем, но завтра в эфир!" – отметил руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов.

"Радиомания" представляет собой одну из самых престижных наград в области радиовещания в стране. Премию проводят каждый год. В 2022 году на соискание Национальной премии было подано 196 работ.

Ранее сообщалось, что Москва 24 стала призером конкурса современных медиа "МедиаБренд". Среди проектов телеканала в номинации "Лучший ивент" отметили медиафестиваль "Твоя Москва".

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