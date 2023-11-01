Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 стал призером российской премии "МедиаБренд – 2023". Церемония награждения победителей прошла 1 ноября в столице.

В этом году на конкурс прислали 972 работы от 61 медиакомпании. Жюри определило победителей в 53 номинациях. Ролик проекта "Сити" в формате рэпа, представленный телеканалом Москва 24, стал лучшим в номинации "Лучший проморолик программы life-style, reality show".

По словам главного продюсера холдинга "Москва Медиа" Дмитрия Грачева, "МедиаБренд" всегда был "отличной площадкой для состязания товарищей по цеху, обмена опытом и творчества". Для Москвы 24 конкурс является возможностью показать профессиональные кейсы, а также увидеть работы коллег, считает он.

Грачев также поблагодарил творческую команду "Москвы Медиа" за возможность каждый год достойно представлять проекты на премии.

Креативный продюсер холдинга "Москва Медиа" Сергей Карманов добавил, что на телеканале Москва 24 давно был выбран формат промо "айстоппер", в котором намеренно пытаются эпатировать и переключать внимание зрителя, тем самым превращая промоформат в отдельное произведение.

Он признал, что формат музыкального произведения не является новым для телевизионных промо. Однако тут, считает Карманов, нужно отметить актуальность и сложность музыкального стиля, располагающего целевую аудиторию к основному телеформату, который говорит со зрителем на одном языке.

Ранее обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков стал победителем Национальной премии в области журналистики "ФИНКОР" в номинации "Телевидение" с видеоматериалом "Все, что вы хотели знать об инфляции, но боялись спросить" телепроекта "Деньги 24". Церемония награждения состоялась 28 сентября в рамках Московского финансового форума.

До этого сайт Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Главный редактор сайта Инна Лобанова отметила, что сотрудники стремились к созданию площадки, которая объединит в себе новостной контент, а также все продукты холдинга "Москва Медиа".

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