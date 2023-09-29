Обозреватель Москвы 24 Константин Цыганков стал победителем премии "ФИНКОР"

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков стал победителем Национальной премии в области журналистики "ФИНКОР" в номинации "Телевидение" с видеоматериалом "Все, что вы хотели знать об инфляции, но боялись спросить" телепроекта "Деньги 24". Церемония награждения состоялась 28 сентября в рамках Московского финансового форума.

Победителями премии стали представители 12 российских средств массовой информации и социальных медиа. В 2023 году в рамках премии утвердили новую номинацию "Телеграм-каналы". Ее главной задачей стало намерение вдохновить и поощрить отдельных авторов и редакции, выбравших своими темами экономику и финансы.

"Писать интересные материалы про экономику и финансы достаточно сложно. Это требует высокого профессионализма и вовлеченности. И только благодаря этим качествам и, безусловно, таланту журналисты находят слова и формы, позволяющие сделать эти темы интересными для широкой аудитории", – отметила заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

Она обратила внимание, что в не самое простое экономическое время наличие объективной и оперативной информации является важным аспектом. По ее словам, это положительно влияет на их личное благополучие и на экономику региона в целом.

В числе победителей премии также оказались:

Кирилл Каштанов из "Российской газеты" со статьей "Льготные ипотечные ставки могут вырасти вслед за ключевой ставкой" в номинации "Газеты и журналы";

Артем Буфтяк из медиагруппы "Россия сегодня" с подкастом "Мы все умрем. Но это не точно" в номинации "Радио и подкасты";

Елизавета Царицына из ТАСС со статьей "Россия использовала санкции для развития: как экономика выстояла в 2022 году" в номинации "Интернет-СМИ";

телеграм-канал Bitkogan с постом "Хинди руси бхай бхай" Евгения Когана в номинации "Телеграм-каналы";

Виктория Александрова из "Армавирского собеседника" со статьей "Карманные" деньги уходят в цифру" в спецноминации "Повышая финансовую грамотность";

Инесса Потапова из "Национальной телерадиокомпании Чувашии" с циклом телепередач "Финтеллект" в номинации "Телевидение"

и другие представители российских средств массовой информации и социальных медиа.

Всего на конкурс в 2023 году было подано 300 заявок от 155 редакций российских СМИ. Члены жюри оценивали работы претендентов на победу по шести критериям.

До этого Константин Цыганков получил награды Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России". Он отличился сразу в двух номинациях: "Лучший бизнес блог" и "Лучшие индивидуальные публикации в СМИ".

