В Москве наградили победителей фотоконкурса "Планета Москва"

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

На Большом лугу в парке "Зарядье" 12 августа торжественно наградили победителей X юбилейного конкурса городской фотографии "Планета Москва". Это мероприятие проходило в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"Москва сегодня остается одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. Роль мегаполисов в экономике, культуре, науке, медицине, образовании неуклонно возрастает, напрямую влияя на качество жизни людей", – сказал замруководителя департамента градостроительной политики Андрей Курилов.

Он отметил важность того, как благодаря конкурсу москвичи могут по-новому взглянуть на среду города и что-то открыть для себя в Москве. Конкурсные работы позволили увидеть необычные ракурсы знакомых объектов истории и культуры, а также оценить комфорт пространств столицы и следить за новациями.

В пресс-службе уточнили, что конкурс проводился по четырем номинациям: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса". Всего на конкурс профессионалы и любители представили свыше 1,7 тысячи работ. В свою очередь, эксперты Союза журналистов РФ определили шорт-лист. Позже профессиональное жюри выбрало 80 финалистов и победителей по основным номинациям.

В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" победил Владимир Гердо; в номинации "Городской пейзаж" – Владимир Нащекин; в номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" – Василий Гурьянов, а в номинации "Динамика мегаполиса" – Михаил Терещенко.

По словам первого замруководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгении Костюченко, в "Активном гражданине" состоялось голосования за лучшие снимки "Планеты Москвы". Всего в голосовании приняли участие больше 125 тысяч человек. В каждой номинации выбрали 12 победителей.

Авторов фотографий, набравших самое больше число голосов на "Активном гражданине", отметили дипломами, памятными подарками на церемонии награждения в "Зарядье".

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сказал, что десятилетний юбилей – это только начало. По его словам, конкурс показывает растущую динамику количества участников и качество работ.

"От всей души желаю всем стать в десять раз успешней и в десять раз умножить все ваши достижения!", – заключил Левкин.

Ранее сообщалось, что деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ) пройдет в "Зарядье" 24 и 25 августа.

В деловой программе форума примут участие более семи тысяч человек, в том числе предприниматели, архитекторы, представители органов власти и другие. В рамках форума они обсудят тренды в урбанистике, обменяются идеями и раскроют секреты конкурентоспособности городов.

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