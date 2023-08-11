В "Зарядье" пройдет деловая программа Московского урбанистического форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ) пройдет в "Зарядье" 24 и 25 августа. Об этом сообщается на сайте форума.

"24 и 25 августа на площадке концертного зала "Зарядье" пройдет деловая программа Московского урбанистического форума. Ее тема – "Москва-2030". Город, устремленный в будущее", – говорится в сообщении.

В деловой программе форума примут участие более семи тысяч человек, в том числе предприниматели, архитекторы, представители органов власти и другие. В рамках форума они обсудят тренды в урбанистике, обменяются идеями и раскроют секреты конкурентоспособности городов.

Разработчики деловой программы МУФ отметили, что совместная коммуникация позволит сформировать устойчивое и справедливое будущее для каждого. Основами форума они назвали профессиональную экспертизу, оптимизм и решительность.

Между тем площадку форума в "Лужниках" украсили 33,8 тысячи растений в рамках фестиваля "Цветочный джем". Цветочные декорации фестиваля вдохновлены парком Miracle Garden в Дубае. Для украшения использованы петуньи, тысячелистники, дельфиниумы, эхинацеи, шалфеи, котовники, розы и другие цветы.



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