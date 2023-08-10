Артисты фламенко из Испании выступят в "Лужниках" в рамках Московского урбанфорума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Артисты "Балета Фламенко" из испанской Барселоны выступят на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Спектакли с участием испанских артистов пройдут с 11 по 13 августа. Посмотреть часовое шоу можно бесплатно.

"Спектакль "Луксурия" приглашает зрителей увидеть, как языком фламенко можно рассказать о переживаниях человека: страсти, любви и даже трагедии. Талантливые танцоры сочетают в своем выступлении и традиционное фламенко, и элементы современного танца, и яркие музыкальные композиции в живом исполнении", – говорится в уведомлении.

Представления пройдут в рамках шестнадцатого проекта "Чеховский фестиваль на улицах Москвы".

Ранее в Москве анонсировали первый Всероссийский форум среднего профобразования. Мероприятие состоится 17–18 августа в рамках МУФ.

В планах форума числятся обмен опытом и обсуждение эффективных практик в области компетенций педагогов и наставников и мотивации студентов. Кроме того, на мероприятии планируется затронуть тему использования современных образовательных технологий в колледжах.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября.

Москвичам рассказали о проходящих мероприятиях в рамках МУФ